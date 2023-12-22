На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО

На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО
У Луцьку триває чотириденний музичний фестиваль HONEY MUSIC-2024, на якому можна послухати музикантів зі Львова та Луцька, відвідати репетиції, майстеркурси, лекції і тематичні воркшопи.

Вхід на заходи безплатний. Про це Суспільному розповів організатор культурної події Петро Тітяєв.

З його слів, фестиваль організували для вшанування пам'яті музиканта Петра Лістовського, а також для збору коштів для українських захисників.

Долучився до музичної події в обласному центрі Волині львівський віолончеліст Денис Литвиненко. У Кафедральному костелі Петра і Павла 18 липня музикант представив для слухачів музику Баха.
На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО

"Я не міг не долучитися до фестивалю, який створений для підтримки наших колег музикантів, які воюють на фронті. Ворог наш добре розуміє, якщо немає культури — немає нації. Про це і Черчилль казав, тому культура — номер один, це наш національний самоідентифікатор", — зазначив віолончеліст.

У рамках фестивалю, який триватиме до 20 липня, заплановані лекції від музикантів та їхні виступи у різних локаціях, сказав Петро Тітяєв.
На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО

"Я їх усіх запросив сюди на добровільних засадах. Ми збираємо гроші для донатів, бо наші найкращі друзі на сході. Це таке собі чаротворення наших мрій: на скільки ми готові працювати, ставати кращими і старатися та вчитися", — сказав організатор події.

Учасниця фестивалю Анжеліка Очкуренко розповіла, що фестиваль має музичну просвітницю місію. Зараз концертмейстерка перебуває в Луцьку, згодом, з її слів, вирушає на навчання в Австрію, після чого планує повернутися в Україну.

"Я сама родом з Охтирки, навчалася в Харкові, Луцьку. Мені музика допомогла це пережити. Була важка звістка — брат загинув на війні і моя діяльність допомогла з цим впоратися", — сказала музикантка.

Відвідувачка фестивалю Тетяна Іванова розповіла: для Луцька такий фестиваль — значна культурна подія.
На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО

"Зараз складний період для кожного з нас, вважаю, що питання духовності і волонтерства стоять на першому плані, тому приємно, що виступили з такою ініціативою", — зазначила жінка.

На кожній локації в рамках музичного фестивалю, додав організатор Петро Тітяєв, відвідувачі зможуть залишити донат.
На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО


Ці кошти направлять для збору коштів на нагальні військові потреби воїнів-музикантів, серед яких: Зенон Дашак, Богдан Іваськів, Іван Духнич, Юрій Рафалюк та Іван Мелета. Програму фестивальних заходів можна переглянути за посиланням.


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Теги: фестиваль, війна, благодійність, збір, Луцьк
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