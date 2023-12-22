На фестивалі у Луцьку збирають гроші для воїнів-музикантів. ВІДЕО

У Луцьку триває чотириденний музичний фестиваль HONEY MUSIC-2024, на якому можна послухати музикантів зі Львова та Луцька, відвідати репетиції, майстеркурси, лекції і тематичні воркшопи.Вхід на заходи безплатний. Про це Суспільному розповів організатор культурної події Петро Тітяєв.З його слів, фестиваль організували для вшанування пам'яті музиканта Петра Лістовського, а також для збору коштів для українських захисників.Долучився до музичної події в обласному центрі Волині львівський віолончеліст. У Кафедральному костелі Петра і Павла 18 липня музикант представив для слухачів музику Баха."Я не міг не долучитися до фестивалю, який створений для підтримки наших колег музикантів, які воюють на фронті. Ворог наш добре розуміє, якщо немає культури — немає нації. Про це і Черчилль казав, тому культура — номер один, це наш національний самоідентифікатор", — зазначив віолончеліст.У рамках фестивалю, який триватиме до 20 липня, заплановані лекції від музикантів та їхні виступи у різних локаціях, сказав Петро Тітяєв."Я їх усіх запросив сюди на добровільних засадах. Ми збираємо гроші для донатів, бо наші найкращі друзі на сході. Це таке собі чаротворення наших мрій: на скільки ми готові працювати, ставати кращими і старатися та вчитися", — сказав організатор події.Учасниця фестивалю Анжеліка Очкуренко розповіла, що фестиваль має музичну просвітницю місію. Зараз концертмейстерка перебуває в Луцьку, згодом, з її слів, вирушає на навчання в Австрію, після чого планує повернутися в Україну."Я сама родом з Охтирки, навчалася в Харкові, Луцьку. Мені музика допомогла це пережити. Була важка звістка — брат загинув на війні і моя діяльність допомогла з цим впоратися", — сказала музикантка.Відвідувачка фестивалю Тетяна Іванова розповіла: для Луцька такий фестиваль — значна культурна подія."Зараз складний період для кожного з нас, вважаю, що питання духовності і волонтерства стоять на першому плані, тому приємно, що виступили з такою ініціативою", — зазначила жінка.На кожній локації в рамках музичного фестивалю, додав організатор Петро Тітяєв, відвідувачі зможуть залишити донат.Ці кошти направлять для збору коштів на нагальні військові потреби воїнів-музикантів, серед яких: Зенон Дашак, Богдан Іваськів, Іван Духнич, Юрій Рафалюк та Іван Мелета. Програму фестивальних заходів можна переглянути за посиланням.