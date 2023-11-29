Ексрозвідник Червінський вийде на волю сьогодні: Порошенко вже вніс заставу

Петро Порошенко вже вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського. Той вийде на волю вже сьогодні.



Про це повідомив Порошенко, пише



За його словами, він «не міг чекати», тому вніс заставу в розмірі 9 мільйонів гривень ще вранці.



«Сподіваюся, що після року знущань та незліченної кількості судових засідань — він сьогодні буде на волі», — написав Порошенко.



Напередодні Романові Червінському — колишньому військовослужбовцю Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій — призначили понад 9 мільйонів гривень застави.



У разі внесення застави на Червінського покладуть обовʼязки, зокрема:



- прибувати за викликом до суду;



- повідомляти суд про зміну місця свого проживання;



- здати на зберігання свій паспорт та інші документи, що дають право виїзду за кордон.



Раніше сьогодні, 16 липня, депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко казала, що фракція політсили долучається до застави, а її депутати були готові взяти Червінського на поруки.



Сам Порошенко зазначав, що вирішив запропонувати Роману та його родині внести ту частину суми застави, якої не вистачає.



Хто такий Роман Червінський?



Раніше він працював у Службі безпеки України та Головному управлінні розвідки і став відомий у медіа завдяки кільком операціям.



За словами Червінського, у 2019 році він спланував і реалізував захоплення проросійського бойовика Володимира Цемаха, причетного до збиття Boeing 777 поблизу Донецька.



Крім того, Червінський каже, що відповідав за операцію щодо затримання найманців ПВК «Вагнер», також відому як «Вагнергейт». Після провалу операції через можливий витік інформації він заявив, що на розвідників тиснули погрозами про звільнення та кримінальними провадженнями. Передавалися вони нібито з Офісу президента.



У 2022 році Червінський брав участь у невдалій операції з переманювання російського літака. Через операцію СБУ відкрила кримінальну справу, пов’язавши її з ракетним обстрілом аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. Унаслідок обстрілу загинув командир військової частини, 17 українських захисників зазнали поранень, було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.



Іноземні видання також називали Романа Червінського «координатором» операції з підриву газопроводів «Північний потік». Сам він заперечував будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах.

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