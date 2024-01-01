Захисники знищили ще 980 окупантів





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,



- танків ‒ 8250 (+5) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19) од,



- артилерійських систем – 15520 (+55) од,



- РСЗВ – 1120 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 894 (+1) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42),



- крилаті ракети ‒ 2401 (+3),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76) од,



- спеціальна техніка ‒ 2593 (+0).

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