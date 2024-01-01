«Маємо покінчити з путіним»: Зеленський припустив, коли піде у відставку

Володимир Зеленський заявив, що може піти з посади президента, однак це станеться лише після завершення війни.



Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише



Журналіст запитав його, чи можливий той момент, коли Зеленський не зможе продовжувати бути президентом. Той відповів, що так, адже «ми всі люди».



Він також визнав, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з росією.



«Ми маємо з нею (війною — ред.) покінчити. Ми маємо покінчити з ним (володимиром путіним — ред). Я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни», — сказав Зеленський.



Нагадаємо, повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. А втім, Конституція забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану (а також — вносити зміни в Конституцію).



Сам президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, організувати вибори в умовах бойових дій складно, а також це суперечить законодавству.



Зеленський також казав, що термін його президентських повноважень не завершився, адже в країні діє воєнний стан і його каденція триває. У Європейському Союзі також запевнили, що не мають сумнівів щодо легітимності Зеленського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що може піти з посади президента, однак це станеться лише після завершення війни.Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише Громадське Журналіст запитав його, чи можливий той момент, коли Зеленський не зможе продовжувати бути президентом. Той відповів, що так, адже «ми всі люди».Він також визнав, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з росією.«Ми маємо з нею (війною — ред.) покінчити. Ми маємо покінчити з ним (володимиром путіним — ред). Я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни», — сказав Зеленський.Нагадаємо, повноваження Володимира Зеленського мали б закінчитися 20 травня 2024 року. А втім, Конституція забороняє проведення будь-яких виборів під час дії воєнного стану (а також — вносити зміни в Конституцію).Сам президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, організувати вибори в умовах бойових дій складно, а також це суперечить законодавству.Зеленський також казав, що термін його президентських повноважень не завершився, адже в країні діє воєнний стан і його каденція триває. У Європейському Союзі також запевнили, що не мають сумнівів щодо легітимності Зеленського.

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