30 службовців підозрюють у розкраданні грошей для ЗСУ, серед них є волиняни





Про це



За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони і ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн.



Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.



За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.



Серед підозрюваних - 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.



Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.



Одному з підозрюваних - начальнику регіонального КЕВ інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.



У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій території України (в Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розкрадання 138 млн грн, виділених на потреби армії, – у ході масштабної спецоперації проведено 70 обшуків та повідомлено 30 підозр службовцям по всій Україні.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ та за сприяння керівництва Міноборони і ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн.Причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 - у складі організованих злочинних груп.Серед підозрюваних - 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у м. Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.Одному з підозрюваних - начальнику регіонального КЕВ інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу.У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій території України (в Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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