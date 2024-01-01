Закупив значно дорожчі ліжка для військових: начальнику КЕВ на Волині повідомили про підозру

Закупив значно дорожчі ліжка для військових: начальнику КЕВ на Волині повідомили про підозру
Через недбальство закупив значно дорожчі ліжка для військових – начальнику КЕВ на Волині повідомили про підозру.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику одного із Квартирно-експлуатаційних відділів за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

За даними слідства, 51-річний підполковник закупив у підприємства майже 2 тисячі армійських ліжок за ціною, значно вищою за ринкову, чим завдав державному бюджету збитків на суму понад 2,2 мільйони гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Теруправління ДБР у Львові за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Закупив значно дорожчі ліжка для військових: начальнику КЕВ на Волині повідомили про підозру

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.


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Теги: військові, ліжка, Волинь, підозра
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