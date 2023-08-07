У волинянина виявили 245 кущів коноплі

У волинянина виявили 245 кущів коноплі
Понад 200 кущів коноплі та понад 100 рослин маку: маневицькі поліцейські виявили незаконні посіви.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні, 19 липня, співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (смт. Маневичі), під час патрулювання, виявили на присадибній ділянці жителя селища 245 кущів коноплі.

На місце прибула слідчо-оперативна група, незаконні посіви вилучили.

Цього ж дня дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жительки маневицької громади 138 рослин маку снотворного. Його також вилучили.

За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.
У волинянина виявили 245 кущів коноплі

Досудове розслідування триває.
У волинянина виявили 245 кущів коноплі

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Теги: Волинь, поліція, наркотики
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