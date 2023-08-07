У волинянина виявили 245 кущів коноплі





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Сьогодні, 19 липня, співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (смт. Маневичі), під час патрулювання, виявили на присадибній ділянці жителя селища 245 кущів коноплі.



На місце прибула слідчо-оперативна група, незаконні посіви вилучили.



Цього ж дня дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жительки маневицької громади 138 рослин маку снотворного. Його також вилучили.



За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 200 кущів коноплі та понад 100 рослин маку: маневицькі поліцейські виявили незаконні посіви.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні, 19 липня, співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (смт. Маневичі), під час патрулювання, виявили на присадибній ділянці жителя селища 245 кущів коноплі.На місце прибула слідчо-оперативна група, незаконні посіви вилучили.Цього ж дня дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жительки маневицької громади 138 рослин маку снотворного. Його також вилучили.За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію