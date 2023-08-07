У волинянина виявили 245 кущів коноплі
Сьогодні, 15:36
Понад 200 кущів коноплі та понад 100 рослин маку: маневицькі поліцейські виявили незаконні посіви.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 19 липня, співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (смт. Маневичі), під час патрулювання, виявили на присадибній ділянці жителя селища 245 кущів коноплі.
На місце прибула слідчо-оперативна група, незаконні посіви вилучили.
Цього ж дня дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жительки маневицької громади 138 рослин маку снотворного. Його також вилучили.
За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, 19 липня, співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (смт. Маневичі), під час патрулювання, виявили на присадибній ділянці жителя селища 245 кущів коноплі.
На місце прибула слідчо-оперативна група, незаконні посіви вилучили.
Цього ж дня дільничні офіцери поліції виявили на присадибній ділянці жительки маневицької громади 138 рослин маку снотворного. Його також вилучили.
За цими фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, відповідно. Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коломойському продовжили арешт до 2 вересня
Сьогодні, 16:06
У волинянина виявили 245 кущів коноплі
Сьогодні, 15:36
Українські зенітники збили російський Су-25 на Донеччині
Сьогодні, 15:08
Закупив значно дорожчі ліжка для військових: начальнику КЕВ на Волині повідомили про підозру
Сьогодні, 14:20