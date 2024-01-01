Погода у Луцьку на завтра, 20 липня

Погода у Луцьку на завтра, 20 липня
У Луцьку ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 16° до 27°.

Народний прогноз погоди: 20 липня вшановується пам'ять пророка Іллі. У народі вважається, що з Іллі йде поворот на осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. В давнину в цей день наставав час затяжних дощів, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: "Згребеш сіно до купи, так і не страшись хмари". Вважалося, що яким буде цей день, таким й весь листопад.

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Теги: Погода, Луцьк
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