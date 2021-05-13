Юний волинянин став срібним призером чемпіонату світу з веслування

Веслувальник із Ковеля, 17-річнийздобув друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді з веслування на байдарках і каное — ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS. Змагання тривають до 21 липня у болгарському місті Пловдив.Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.У фінальному заїзді, який відбувся 19 липня, спортсмен виступив у складі юніорського збірного екіпажу каное-четвірки разом із веслувальникамиз Дніпропетровської області,із Полтавщини.Згідно з результатами, опублікованими на офіційному сайті змагань, ковельський веслувальник із колегами-спортсменами разом подолали 500-метрову дистанцію за хвилину й 40 секунд (01:40.143). Їм вдалося обійти команду веслувальників із Польщі менш ніж за долі мілісекунд, здобувши у фіналі "срібну" нагороду.У Федерації каное України зазначили, що збірну України на світовому спортивному форумі в Болгарії представляють 48 спортсменів: 19 дівчат і 29 хлопців, юніорську збірну — 26 спортсменів.