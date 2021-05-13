Юний волинянин став срібним призером чемпіонату світу з веслування
Сьогодні, 01:30
Веслувальник із Ковеля, 17-річний Олександр Шейко здобув друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів та молоді з веслування на байдарках і каное — ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS. Змагання тривають до 21 липня у болгарському місті Пловдив.
Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
У фінальному заїзді, який відбувся 19 липня, спортсмен виступив у складі юніорського збірного екіпажу каное-четвірки разом із веслувальниками Захаром Іванчуком з Дніпропетровської області, Максимом Бовкуном і Віталієм Пристаєм із Полтавщини.
Згідно з результатами, опублікованими на офіційному сайті змагань, ковельський веслувальник із колегами-спортсменами разом подолали 500-метрову дистанцію за хвилину й 40 секунд (01:40.143). Їм вдалося обійти команду веслувальників із Польщі менш ніж за долі мілісекунд, здобувши у фіналі "срібну" нагороду.
У Федерації каное України зазначили, що збірну України на світовому спортивному форумі в Болгарії представляють 48 спортсменів: 19 дівчат і 29 хлопців, юніорську збірну — 26 спортсменів.
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Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
У фінальному заїзді, який відбувся 19 липня, спортсмен виступив у складі юніорського збірного екіпажу каное-четвірки разом із веслувальниками Захаром Іванчуком з Дніпропетровської області, Максимом Бовкуном і Віталієм Пристаєм із Полтавщини.
Згідно з результатами, опублікованими на офіційному сайті змагань, ковельський веслувальник із колегами-спортсменами разом подолали 500-метрову дистанцію за хвилину й 40 секунд (01:40.143). Їм вдалося обійти команду веслувальників із Польщі менш ніж за долі мілісекунд, здобувши у фіналі "срібну" нагороду.
У Федерації каное України зазначили, що збірну України на світовому спортивному форумі в Болгарії представляють 48 спортсменів: 19 дівчат і 29 хлопців, юніорську збірну — 26 спортсменів.
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