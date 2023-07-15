Поліція перекваліфікувала справу про замах на Фаріон

Поліція перекваліфікувала справу про замах на Фаріон
Правоохоронні органи перекваліфікували справу про замах на Ірину Фаріон на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції України.

Ірина Фаріон, поранена у Львові, від отриманих травм померла в лікарні.

"Злочин перекваліфіковано на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника.

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Теги: Ірина Фаріон, смерть, розслідування
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