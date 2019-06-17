Безпечний відпочинок на воді: поради волинських рятувальників і спортсменів





Про це Іван Головатчук.



"Протягом 2023 року на водоймах Волині загинули 34 особи. Цьогоріч станом на середину купального сезону вже є 38 загиблих, з яких 4 дітей. Тенденція негативна. Особливу увагу звертаємо на захід у воду в стані алкогольного сп'яніння – це робити заборонено. Так само велику увагу приділяйте дітям", — сказав інспектор.



На яких водоймах купатися безпечно і що кажуть відпочивальники



На одному із необлаштованих пляжів на річці Стир відпочивають підлітки: з мотузки, прив’язаної до дерева, стрибають у воду. Як розповів 16-річний Кирило, на цій локації буває часто, адже плавати вміє та батьки не проти такого його відпочинку.



"Дуже класно плавати, з тарзанки ще, з дерева стрибати. Вдвох можна ще. Сальто якесь робити. — Батьки, якщо побачать по телевізору, що скажуть? — Я не знаю, чесно. Молодець, напевно", — сказав хлопець.



Фахівчиня відділу цивільного захисту Марія Ящук не радить пускати дітей на відпочинок до водойм без нагляду дорослих. Вона розповіла, що подібні розваги підлітків є небезпечними, як і стрибки у воду на неперевірених рятувальниками пляжах.



З її слів, з 1 червня до 15 липня на водних об’єктах у Луцького району загинуло 10 людей, серед яких двоє дітей.



"Місце не обладнане, не забезпечене рятувальним постом, дно не очищене і невідомого рельєфу. Він з тарзанки стрибає, може впасти і головою поранитися. Органи місцевого не обладнують таких місць, люди шукають місця для купання, де на них чекає небезпека, але хочуть там купатися", — сказала Марія Ящук.



Купання на водоймах у Луцькому районі



Розпивати алкоголь у громадських місцях заборонено: тих, хто робить це на пляжах, притягують до відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розповів патрульний поліцейський Євген Остапук.



"Коли поліцейські прибувають на пляж в Теремно чи центральний, дуже багато громадян перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні їх притягують до відповідальності. Таким чином проводять профілактичну роботу, щоб вони не вживали спиртні напої, коли перебувають на водоймах міста", — каже патрульний.



На пляжі річки Стир у селі Боратин Луцького району, зазначив відпочивальник Микола, пологий спуск у воду і зазвичай багатолюдно. "Буваємо, коли погода. Хороша – то ходимо. На вихідних буває більше людей, на вечір бувають. Водичка хороша. Гляньте, яка вона чиста", — говорить чоловік.



Цього сезону на цій локації втопилися дві людини, розповіла фахівчиня Луцького райуправління ДСНС Марія Ящук. З її слів, пляж не відведений для купання, адже немає рятувального поста та не проведений відбір води.



Як поводити себе, щоб не потонути — поради спортсменів



Заслужений тренер України Андрій Шевчук, який навчає веслувальників, розповів: діти до 14 років під час тренувань обов’язково надягають рятувальні жилети, і нехтувати це правило безпеки своїм підопічним не дозволяє.



"Якщо ви не ставали тут, то в вас шанс впасти дуже великий. Якщо буде вітер, то човен чи дошка відійде від нього на якусь відстань. І щоб вітром не відігнало плавзасіб, пристібається до ноги", — зазначив тренер.



Спортсмени знають, як себе вести після падіння в воду з різних видів човнів, каже тренер. 14-річний Сергій Заєць займається веслуванням декілька років. На відкритій воді, з його слів, постійно в жилеті та дотримується правил техніки безпеки.



"Завжди треба бути з самоусвідомленням дуже добрим, що тобі треба покласти весло в байдарку, якщо сляйд вилетів – теж і гребти до берега чи, як я зараз, до понтона", — зазначив хлопець.



Усього в Луцькому районі є три офіційні місця масового відпочинку біля водойм: два у Луцьку та одне у Берестечку, зазначив інспектор ДСНС Іван Головатчук. Решта територіальних громад, з його слів, не облаштували пляжі, відповідальності за це законом не передбачено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Купальний сезон на Волині — у розпалі. Протягом останніх тижнів в області утримується спекотна погода, тож люди їдуть на відпочинок до водойм. Наразі на річках, озерах і ставках загинуло більше людей, ніж за весь 2023 рік: більшість людей гине на необлаштованих для цього водоймах.Про це Суспільному розповів головний інспектор Луцького районного управління Держслужби із надзвичайних ситуацій в області"Протягом 2023 року на водоймах Волині загинули 34 особи. Цьогоріч станом на середину купального сезону вже є 38 загиблих, з яких 4 дітей. Тенденція негативна. Особливу увагу звертаємо на захід у воду в стані алкогольного сп'яніння – це робити заборонено. Так само велику увагу приділяйте дітям", — сказав інспектор.На одному із необлаштованих пляжів на річці Стир відпочивають підлітки: з мотузки, прив’язаної до дерева, стрибають у воду. Як розповів 16-річний, на цій локації буває часто, адже плавати вміє та батьки не проти такого його відпочинку."Дуже класно плавати, з тарзанки ще, з дерева стрибати. Вдвох можна ще. Сальто якесь робити. — Батьки, якщо побачать по телевізору, що скажуть? — Я не знаю, чесно. Молодець, напевно", — сказав хлопець.Фахівчиня відділу цивільного захистуне радить пускати дітей на відпочинок до водойм без нагляду дорослих. Вона розповіла, що подібні розваги підлітків є небезпечними, як і стрибки у воду на неперевірених рятувальниками пляжах.З її слів, з 1 червня до 15 липня на водних об’єктах у Луцького району загинуло 10 людей, серед яких двоє дітей."Місце не обладнане, не забезпечене рятувальним постом, дно не очищене і невідомого рельєфу. Він з тарзанки стрибає, може впасти і головою поранитися. Органи місцевого не обладнують таких місць, люди шукають місця для купання, де на них чекає небезпека, але хочуть там купатися", — сказала Марія Ящук.Розпивати алкоголь у громадських місцях заборонено: тих, хто робить це на пляжах, притягують до відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розповів патрульний поліцейський"Коли поліцейські прибувають на пляж в Теремно чи центральний, дуже багато громадян перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні їх притягують до відповідальності. Таким чином проводять профілактичну роботу, щоб вони не вживали спиртні напої, коли перебувають на водоймах міста", — каже патрульний.На пляжі річки Стир у селі Боратин Луцького району, зазначив відпочивальник, пологий спуск у воду і зазвичай багатолюдно. "Буваємо, коли погода. Хороша – то ходимо. На вихідних буває більше людей, на вечір бувають. Водичка хороша. Гляньте, яка вона чиста", — говорить чоловік.Цього сезону на цій локації втопилися дві людини, розповіла фахівчиня Луцького райуправління ДСНС Марія Ящук. З її слів, пляж не відведений для купання, адже немає рятувального поста та не проведений відбір води.Заслужений тренер України, який навчає веслувальників, розповів: діти до 14 років під час тренувань обов’язково надягають рятувальні жилети, і нехтувати це правило безпеки своїм підопічним не дозволяє."Якщо ви не ставали тут, то в вас шанс впасти дуже великий. Якщо буде вітер, то човен чи дошка відійде від нього на якусь відстань. І щоб вітром не відігнало плавзасіб, пристібається до ноги", — зазначив тренер.Спортсмени знають, як себе вести після падіння в воду з різних видів човнів, каже тренер. 14-річнийзаймається веслуванням декілька років. На відкритій воді, з його слів, постійно в жилеті та дотримується правил техніки безпеки."Завжди треба бути з самоусвідомленням дуже добрим, що тобі треба покласти весло в байдарку, якщо сляйд вилетів – теж і гребти до берега чи, як я зараз, до понтона", — зазначив хлопець.Усього в Луцькому районі є три офіційні місця масового відпочинку біля водойм: два у Луцьку та одне у Берестечку, зазначив інспектор ДСНСРешта територіальних громад, з його слів, не облаштували пляжі, відповідальності за це законом не передбачено.

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