Мобілізація по-новому: чи подвоюється несплачений штраф за неоновлення даних





Проте до цього часу державні відомства не дали однозначної відповіді щодо того, чи подвоється штраф (17 тис. грн.) у разі його несплати протягом 15 днів. Наприклад, в Міністерстві юстиції нам запропонували відправити інформаційний запит та пообіцяли найближчими днями надати відповіді щодо того, подвоюється все ж таки несплачений штраф чи ні. З таким питанням ми звернулись і до представників Міністерства оборони, але там відповіли, що штрафи – не компетенція відомства.



Своєю чергою, низка юристів впевнено кажуть, що відповідь на це питання вже є. Про це в коментарі для Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації.



"Несплачений вчасно штраф за неоновлення даних подвоється. Якщо громадянином не буде сплачено і збільшений вдвічі штраф, то тоді може бути застосовано примусове стягнення", - каже Роман Сімутін, спираючись на свою практику оскарження постанов про накладення штрафів, які діяли до вступу нових.



За словами Романа Сімутіна, несплачений штраф подвоюється після того, як матеріали будуть передані до виконавчої служби.



"Крім того, не варто забувати, що в такому випадку доведеться сплатити і виконавчий збір у розмірі 10%", - каже Роман Сімутін.



До цього Сімутін додає, що на оскарження є 10 днів від моменту отримання постанови.



Своєю чергою, якщо громадянин не сплачує ні перший штраф, ні подвоєний, то державні виконавці можуть задіяти інші інструменти: накласти арешт на рахунки та на майно боржника.

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