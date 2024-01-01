Мобілізація по-новому: чи подвоюється несплачений штраф за неоновлення даних

Мобілізація по-новому: чи подвоюється несплачений штраф за неоновлення даних
За півтора-два місяці низка адвокатів прогнозує, що в Україні почнуть штрафувати тих військовозобов’язаних, хто не оновив свої військово-облікові дані. Юристи не виключають, що цей процес може стати схожим на конвеєр, але в той же час не стане занадто масовим.

Проте до цього часу державні відомства не дали однозначної відповіді щодо того, чи подвоється штраф (17 тис. грн.) у разі його несплати протягом 15 днів. Наприклад, в Міністерстві юстиції нам запропонували відправити інформаційний запит та пообіцяли найближчими днями надати відповіді щодо того, подвоюється все ж таки несплачений штраф чи ні. З таким питанням ми звернулись і до представників Міністерства оборони, але там відповіли, що штрафи – не компетенція відомства.

Своєю чергою, низка юристів впевнено кажуть, що відповідь на це питання вже є. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації.

"Несплачений вчасно штраф за неоновлення даних подвоється. Якщо громадянином не буде сплачено і збільшений вдвічі штраф, то тоді може бути застосовано примусове стягнення", - каже Роман Сімутін, спираючись на свою практику оскарження постанов про накладення штрафів, які діяли до вступу нових.

За словами Романа Сімутіна, несплачений штраф подвоюється після того, як матеріали будуть передані до виконавчої служби.

"Крім того, не варто забувати, що в такому випадку доведеться сплатити і виконавчий збір у розмірі 10%", - каже Роман Сімутін.

До цього Сімутін додає, що на оскарження є 10 днів від моменту отримання постанови.

Своєю чергою, якщо громадянин не сплачує ні перший штраф, ні подвоєний, то державні виконавці можуть задіяти інші інструменти: накласти арешт на рахунки та на майно боржника.

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Теги: Мобілізація, війна
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