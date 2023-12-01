Скільки громад на Волині перейшли до ПЦУ та чому процес переходу зараз не такий активний

Скільки громад на Волині перейшли до ПЦУ та чому процес переходу зараз не такий активний
Від отримання Україною Томоса й до сьогодні до Волинської єпархії Православної Церкви України перейшло 129 парафій та 18 священників.

Про це у коментарі журналістам ВСН розповів протоієрей Віталій Собко, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священник кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.

На запитання, чому зараз не так активно громади переходять у ПЦУ і чи не пов’язано це з переходом Церкви на новий календар, він відповів, що календар тут ні до чого.

«Календар тут зовсім ні до чого. На самому початку запровадження календарної реформи, було вирішено, що перехід парафії на новий календар відбувається за її бажанням, якщо громада хоче жити за старим календарем, то вона на ньому і лишається. Вона просто перейде у ПЦУ за такої умови, що лишиться на старому календарі», - сказав Віталій Собко.

Як акцентував він, ті фактори, які впливали на переходи вже свою роботу зробили.

«Можна сказати, що для людей, які ще не перейшли, мабуть, цих факторів недостатньо: недостатньо війни, недостатньо Томосу. Для них очевидно потрібно ще щось більше, а, можливо, взагалі нічого не потрібно. Бо вони себе ідентифікують з «русским миром», або ще є якісь причини, про які ми можемо навіть і не знати. Деякі питання для деяких людей потребують, напевно, більше часу. Про ті парафії, які нещодавно перейшли, ми б також могли погано думати, але їм потрібно от стільки було часу, аби наважитися на це рішення. Деякі громади, можливо, дозрівають до цього рішення, деякі досі до цього не готові», - зазначив священник.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
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