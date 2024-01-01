Сили ППО уночі збили над Україною 13 повітряних цілей





Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



У ніч на 20 липня ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину 3 балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К" і 16 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Зокрема:



12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";1 БпЛА невстановленого типу.



Уночі ворожі дрони атакували енергетичні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях.

У Полтавській області пошкоджена цивільна інфраструктура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія застосувала для нічної атаки три балістичні ракети "Іскандер-М", крилату ракету "Іскандер-К", 16 "Шахедів" і один дрон невстановленого типу.Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.У ніч на 20 липня ворог атакував Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину 3 балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К" і 16 ударними БпЛА типу "Shahed" та застосував один БпЛА невстановленого типу. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Зокрема:12 ударних БпЛА "Shahed – 131/136";1 БпЛА невстановленого типу.Уночі ворожі дрони атакували енергетичні об'єкти у Сумській та Чернігівській областях.У Полтавській області пошкоджена цивільна інфраструктура.

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