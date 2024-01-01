Неврожай через спеку: як на дачних масивах Луцька рятують городину





Про це розповів Ярослав. Чоловік на шести сотках землі разом із племінницями вирощує капусту, квасолю, перець, буряки, огірки, помідори. Каже: через тривалу спеку доводиться частіше поливати городину.



"Капуста погано росте, того що води хоче, а її не хватає. Огірки, якби не підливати, то все пожовкне. Оця гроза остання. От я прийшов і в сусіда питаю… Його жінка вийшла і каже: все сухе", — говорить Ярослав.



На луцькому дачному масиві "Світанок" власники земельних ділянок скаржаться також на неврожай городини через аномально високу температуру повітря. Дачниця Олена розповідає: протягом доби лише на три години вмикають воду на присадибних ділянках. Цього, з її слів, недостатньо, щоб підтримувати вологість рослин.



"Буряк в’ялий, бо гаряче. Помідори родять, але їх треба і підживлювати, і доглядати, і обрізати, і підв’язувати. Огірки сохнуть. Від сонця захисту, як воно відкрито усе, фактично немає", — каже дачниця Олена.



За словами директора департаменту агропромислового розвитку ОВА Юрія Юрченка, спека на Волині не вплинула на збір і врожайність ранніх зернових культур в області.



"Вплив погоди буде тільки на пізню групу — це кукурудза, соя і цукровий буряк", — говорить Юрій Юрченко.



Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк, спека в області спаде до кінця липня — удень температура повітря сягатиме 26-28, а вночі становитиме 15-17 градусів тепла, буде переважно без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Власники земельних ділянок на території одного із луцьких дачних масивів скаржаться на посохлу городину через спеку.Про це розповів Суспільному дачник. Чоловік на шести сотках землі разом із племінницями вирощує капусту, квасолю, перець, буряки, огірки, помідори. Каже: через тривалу спеку доводиться частіше поливати городину."Капуста погано росте, того що води хоче, а її не хватає. Огірки, якби не підливати, то все пожовкне. Оця гроза остання. От я прийшов і в сусіда питаю… Його жінка вийшла і каже: все сухе", — говорить Ярослав.На луцькому дачному масиві "Світанок" власники земельних ділянок скаржаться також на неврожай городини через аномально високу температуру повітря. Дачницярозповідає: протягом доби лише на три години вмикають воду на присадибних ділянках. Цього, з її слів, недостатньо, щоб підтримувати вологість рослин."Буряк в’ялий, бо гаряче. Помідори родять, але їх треба і підживлювати, і доглядати, і обрізати, і підв’язувати. Огірки сохнуть. Від сонця захисту, як воно відкрито усе, фактично немає", — каже дачниця Олена.За словами директора департаменту агропромислового розвитку ОВА, спека на Волині не вплинула на збір і врожайність ранніх зернових культур в області."Вплив погоди буде тільки на пізню групу — це кукурудза, соя і цукровий буряк", — говорить Юрій Юрченко.Як розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру, спека в області спаде до кінця липня — удень температура повітря сягатиме 26-28, а вночі становитиме 15-17 градусів тепла, буде переважно без опадів.

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