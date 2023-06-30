Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 45 дронів на понад 4 мільйони

Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 45 дронів на суму понад 4,5 мільйонів гривень.Про це повідомили у громаді.Боратинська громада продовжує підтримувати українських захисників та захисниць засобами, які допомагають виконувати бойові завдання та захищати територіальну цілісність України.Нещодавно для потреб ЗСУ було придбано: ⁠- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 155 500 грн,- 15 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 2 462 965 грн.Також на початку липня на потреби війська було передано 60 одиниць FPV-дронів на загальну суму 660 тисяч гривень. Крім того, захисники отримали інструменти та знаряддя для мобільності СТО вартістю понад 300 тисяч гривень, які є критично важливими для ремонту автомобілів в умовах ведення бойових дій."Не зупиняймося допомагати, адже у нас одна спільна мета – Перемога!" - наголошують у громаді.