Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 45 дронів на понад 4 мільйони

Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 45 дронів на понад 4 мільйони
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 45 дронів на суму понад 4,5 мільйонів гривень.

Про це повідомили у громаді.

Боратинська громада продовжує підтримувати українських захисників та захисниць засобами, які допомагають виконувати бойові завдання та захищати територіальну цілісність України.

Нещодавно для потреб ЗСУ було придбано: ⁠

- 30 одиниць Mavic 3 PRO загальною вартістю 2 155 500 грн,

- 15 одиниць Mavic 3T загальною вартістю 2 462 965 грн.

Також на початку липня на потреби війська було передано 60 одиниць FPV-дронів на загальну суму 660 тисяч гривень. Крім того, захисники отримали інструменти та знаряддя для мобільності СТО вартістю понад 300 тисяч гривень, які є критично важливими для ремонту автомобілів в умовах ведення бойових дій.
Боратинська громада передала на потреби ЗСУ 45 дронів на понад 4 мільйони

"Не зупиняймося допомагати, адже у нас одна спільна мета – Перемога!" - наголошують у громаді.

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Теги: Боратинська громада, ЗСУ
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