У Луцьку іноземець пограбував 82-річну бабусю
Сьогодні, 10:34
У Луцьку поліцейські за гарячими слідами затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 липня, на лінію 102 надійшов дзвінок від 82-річної лучанки. Пенсіонерка повідомила, що її пограбували. На місце відразу направилась слідчо-оперативна група поліції, оперативники.
З’ясувалось, що невідомий запропонував заявниці придбати у нього посуд. З цією пропозицією зловмисник зайшов у квартиру пенсіонерки. Коли жінка дістала гроші (36 тис. грн), чоловік вихопив їх у неї з рук та втік.
Оперативники спільно із співробітниками відділу кримінального аналізу провели комплекс оперативно-розшукових заходів, і встановили, що грабіжник пересувається на автомобілі Mercedes-Benz GL.
Зловмисника затримали за гарячими слідами. Ним виявився 27-річний громадянин іншої країни. У салоні автомобіля поліцейські знайшли викрадені кошти, гроші та транспортний засіб вилучили.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі, слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 липня, на лінію 102 надійшов дзвінок від 82-річної лучанки. Пенсіонерка повідомила, що її пограбували. На місце відразу направилась слідчо-оперативна група поліції, оперативники.
З’ясувалось, що невідомий запропонував заявниці придбати у нього посуд. З цією пропозицією зловмисник зайшов у квартиру пенсіонерки. Коли жінка дістала гроші (36 тис. грн), чоловік вихопив їх у неї з рук та втік.
Оперативники спільно із співробітниками відділу кримінального аналізу провели комплекс оперативно-розшукових заходів, і встановили, що грабіжник пересувається на автомобілі Mercedes-Benz GL.
Зловмисника затримали за гарячими слідами. Ним виявився 27-річний громадянин іншої країни. У салоні автомобіля поліцейські знайшли викрадені кошти, гроші та транспортний засіб вилучили.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі, слідство триває.
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