У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
Сьогодні, 12:36
На автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта неподалік від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України.
Про це пише "Європейська правда".
Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.
Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.
Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані.
У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.
Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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Про це пише "Європейська правда".
Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.
Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.
Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані.
У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.
Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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Коментарі 2
сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ модератор-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
нєхер шастать зарибитчанам
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