У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні

У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
На автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта неподалік від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України.

Про це пише "Європейська правда".

Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, що приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані.

У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, автобус, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ!!! пішов НАХУЙ модератор-ПІДОРАС!!!!!!!!!!!!
Відповісти
нєхер шастать зарибитчанам
Відповісти
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир
Сьогодні, 13:18
У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
Сьогодні, 12:36
За місяць яйця на Волині здорожчали майже на 30%
Сьогодні, 11:28
У Луцьку іноземець пограбував 82-річну бабусю
Сьогодні, 10:34
На Волині 17-річний п`яний мотоцикліст збив двох школярок
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі У Польщі бус з українцями врізався в дерево: є загиблі
19 листопад, 2023, 17:03
У Польщі бус з українцями врізався у вантажівку: постраждали діти У Польщі бус з українцями врізався у вантажівку: постраждали діти
23 серпень, 2023, 09:40
У Польщі троє чоловіків побили українця та його матір, яка прибігла на допомогу У Польщі троє чоловіків побили українця та його матір, яка прибігла на допомогу
08 серпень, 2023, 03:13
Українці рекордними темпами стають підприємцями в Польщі в 2023 році Українці рекордними темпами стають підприємцями в Польщі в 2023 році
27 липень, 2023, 04:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський і Трамп домовились особисто зустрітися і поговорити про мир
Сьогодні, 13:18
 0
У Польщі розбився автобус з українцями, пасажири у лікарні
Сьогодні, 12:36
 0
За місяць яйця на Волині здорожчали майже на 30%
Сьогодні, 11:28
 0
У Луцьку іноземець пограбував 82-річну бабусю
Сьогодні, 10:34
 0
На Волині 17-річний п`яний мотоцикліст збив двох школярок
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8