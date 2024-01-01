Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Мельничуком

Юрія Мельничука.



Про це



"У неділю, 21 липня, Боратинська громада прощатиметься із захисником України Юрієм Мельничуком.



О 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу до рідного дому Юрія (с. Лаврів, вулиця Луцька, 57).



Об 11:00 – 11:30 зустріч захисника вдома. Після цього відбудеться піша хода до місцевого храму, де пройде заупокійна служба. По завершенню служби відбудеться поховання на місцевому кладовищі.

Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та провести бійця в останню путь.



Вічна пам’ять, честь і слава полеглому воїну!" - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 липня у Лаврові відбудеться поховання Захисника УкраїниПро це повідомили у Боратинській громаді."У неділю, 21 липня, Боратинська громада прощатиметься із захисником України Юрієм Мельничуком.О 10:00 жалобний кортеж вирушить з моргу до рідного дому Юрія (с. Лаврів, вулиця Луцька, 57).Об 11:00 – 11:30 зустріч захисника вдома. Після цього відбудеться піша хода до місцевого храму, де пройде заупокійна служба. По завершенню служби відбудеться поховання на місцевому кладовищі.Закликаємо жителів громади вшанувати пам’ять загиблого та провести бійця в останню путь.Вічна пам’ять, честь і слава полеглому воїну!" - йдеться в повідомленні.

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