СБУ затримала мера Білгород-Дністровського, який займався рекетом на Одещині

СБУ затримала мера Білгород-Дністровського, який займався рекетом на Одещині
Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, фігуранти намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря.

Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс.

Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів.

Саме вони мали переоформити «віджату» турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали очільника злочинного угруповання – мера – на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

На підставі отриманих доказів затриманому чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо виду запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

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Теги: Одещина, рекет, мер
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