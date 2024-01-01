Погода у Луцьку на завтра, 21 липня

Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 16° до 28°.якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.