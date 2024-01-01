Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 16° до 28°.
Народний прогноз погоди: якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 16° до 28°.
Народний прогноз погоди: якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.
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