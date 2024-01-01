Погода у Луцьку на завтра, 21 липня

Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 16° до 28°.

Народний прогноз погоди: якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Сьогодні, 20:00
В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики
Сьогодні, 19:06
СБУ затримала мера Білгород-Дністровського, який займався рекетом на Одещині
Сьогодні, 18:02
ДТП у Польщі: четверо українських дітей - у критичному стані
Сьогодні, 17:01
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Мельничуком
Сьогодні, 16:02
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 20 липня Погода у Луцьку на завтра, 20 липня
19 липень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 19 липня Погода у Луцьку на завтра, 19 липня
18 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 липня
17 липень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 липня
16 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики
Сьогодні, 19:06
 0
СБУ затримала мера Білгород-Дністровського, який займався рекетом на Одещині
Сьогодні, 18:02
 0
ДТП у Польщі: четверо українських дітей - у критичному стані
Сьогодні, 17:01
 0
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Мельничуком
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8