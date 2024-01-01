Фото нібито вбивці Фаріон поширили мережею, але це фейк, - ЦПД

Фото нібито вбивці Фаріон поширили мережею, але це фейк, - ЦПД
У мережі поширили фото нібито підозрюваного в убивстві професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Проте у Центрі протидії дезінформації наголосили, що це фейк.

Про це йдеться в дописі Центру, пишше Громадське.

Telegram-канали опублікували фотографію нібито 21-річного хлопця зі Львівщини та картку з його особистими даними, стверджуючи, що його підозрюють у вбивстві Фаріон.

Центр протидії дезінформації звернувся до Національної поліції щодо цих даних, і там заявили: громадянин, зображений на світлині, не причетний до злочину.

Убивство Ірини Фаріон

Поліція 19 липня о 19:30 отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу — нею виявилась Ірина Фаріон. Саме там жила мовознавиця.

Її госпіталізували з вогнепальним пораненням голови. Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають президентові Володимиру Зеленському щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.
Фото нібито вбивці Фаріон поширили мережею, але це фейк, - ЦПД

Мешканці будинку загиблої розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який від ранку до вечора сидів на лавці неподалік її будинку. Глава МЗС Ігор Клименко сказав, що про цього чоловіка поки що нічого невідомо, однак він справді кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час і, ймовірно, є нападником.

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Теги: Ірина Фаріон, вбивство
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