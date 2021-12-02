На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані

На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
Аварія сталася сьогодні по обіді, 20 липня, на автодорозі Ковель - Любомль.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ. Наряд групи реагування патрульної поліції прибув миттєво на місце події, оскільки вони патрулювали неподалік. Поліцейські надавали допомогу потерпілим та викликали швидку.

Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні.

Як зазначили у патрульній поліції, унаслідок ДТП одна пасажирка ВАЗ загинула на місці події та п'ять отримали тілесні ушкодження, зокрема травмувалися діти 14, 8 та 6 років. Водійка ВАЗ із важкими травмами бореться за життя в лікарні.
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані

За попередньою інформацією, водійка, керуючи ВАЗ та здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надала переваги Audi, який рухався головною дорогою.
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:14
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
Сьогодні, 21:12
Фото нібито вбивці Фаріон поширили мережею, але це фейк, - ЦПД
Сьогодні, 20:42
Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Сьогодні, 20:00
В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики
Сьогодні, 19:06
Схожі новини
На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка» На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
02 грудень, 2021, 10:12
На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО На Волині автомобіль злетів у кювет: постраждали водій та пасажир. ФОТО
01 грудень, 2021, 09:58
ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток» ДТП на Волині: зіткнулися мотоцикл і «чобіток»
25 червень, 2019, 21:59
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне» Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
20 серпень, 2018, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:14
 0
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
Сьогодні, 21:12
 0
Фото нібито вбивці Фаріон поширили мережею, але це фейк, - ЦПД
Сьогодні, 20:42
 0
Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики
Сьогодні, 19:06
 0
Медіа
відео
1/8