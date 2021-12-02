На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
Сьогодні, 21:12
Аварія сталася сьогодні по обіді, 20 липня, на автодорозі Ковель - Любомль.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ. Наряд групи реагування патрульної поліції прибув миттєво на місце події, оскільки вони патрулювали неподалік. Поліцейські надавали допомогу потерпілим та викликали швидку.
Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні.
Як зазначили у патрульній поліції, унаслідок ДТП одна пасажирка ВАЗ загинула на місці події та п'ять отримали тілесні ушкодження, зокрема травмувалися діти 14, 8 та 6 років. Водійка ВАЗ із важкими травмами бореться за життя в лікарні.
За попередньою інформацією, водійка, керуючи ВАЗ та здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надала переваги Audi, який рухався головною дорогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зіткнулися автомобілі Audi та ВАЗ. Наряд групи реагування патрульної поліції прибув миттєво на місце події, оскільки вони патрулювали неподалік. Поліцейські надавали допомогу потерпілим та викликали швидку.
Наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо, ще дві жінки та троє дітей травмовані, їх доставили до лікарні.
Як зазначили у патрульній поліції, унаслідок ДТП одна пасажирка ВАЗ загинула на місці події та п'ять отримали тілесні ушкодження, зокрема травмувалися діти 14, 8 та 6 років. Водійка ВАЗ із важкими травмами бореться за життя в лікарні.
За попередньою інформацією, водійка, керуючи ВАЗ та здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надала переваги Audi, який рухався головною дорогою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:14
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
Сьогодні, 21:12
Фото нібито вбивці Фаріон поширили мережею, але це фейк, - ЦПД
Сьогодні, 20:42
Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
Сьогодні, 20:00
В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики
Сьогодні, 19:06