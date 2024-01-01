Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Сьогодні, 22:16
Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» були відзначені державними та відомчими нагородами.
Про це повідомили на сторінці бригади.
За результатами кількамісячних успішних боїв у лісах під Кремінною більше двох десятків бійців 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» отримали державні та відомчі нагороди.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко та командир 12-ої бригади «Азов» полковник Денис Прокопенко особисто вручили воїнам нагороди.
За ведення успішних боїв на Кремінському напрямку азовці отримали нагрудні знаки «За відвагу в службі» та «За доблесну службу».
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Про це повідомили на сторінці бригади.
За результатами кількамісячних успішних боїв у лісах під Кремінною більше двох десятків бійців 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» отримали державні та відомчі нагороди.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко та командир 12-ої бригади «Азов» полковник Денис Прокопенко особисто вручили воїнам нагороди.
За ведення успішних боїв на Кремінському напрямку азовці отримали нагрудні знаки «За відвагу в службі» та «За доблесну службу».
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