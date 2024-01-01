Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди





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За результатами кількамісячних успішних боїв у лісах під Кремінною більше двох десятків бійців 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» отримали державні та відомчі нагороди.



Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко та командир 12-ої бригади «Азов» полковник Денис Прокопенко особисто вручили воїнам нагороди.



За ведення успішних боїв на Кремінському напрямку азовці отримали нагрудні знаки «За відвагу в службі» та «За доблесну службу».



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