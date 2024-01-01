Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди

Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» були відзначені державними та відомчими нагородами.

Про це повідомили на сторінці бригади.

За результатами кількамісячних успішних боїв у лісах під Кремінною більше двох десятків бійців 5-го батальйону «Любарт» 12-ої бригади «Азов» отримали державні та відомчі нагороди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко та командир 12-ої бригади «Азов» полковник Денис Прокопенко особисто вручили воїнам нагороди.
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди

За ведення успішних боїв на Кремінському напрямку азовці отримали нагрудні знаки «За відвагу в службі» та «За доблесну службу».
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди

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Теги: Любарт, нагороди
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