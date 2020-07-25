На луцьких ринках перевіряють кавуни: чи є в них нітрати

На луцьких ринках перевіряють кавуни: чи є в них нітрати
На луцьких ринках триває перевірка баштанних культур на вміст нітратів. Цього року сезон продажу кавунів розпочався раніше.

Про це Суспільному розповіла продавчиня одного з луцьких ринків Наталія.

Звідки везуть кавуни у Луцьк

Зі слів продавчині, наразі базар перенасичений баштанними з Одеської області. "Вже потрошку беруть: і половинками, і цілими. Більш беруть кавуни, як дині. У нас була лабораторія. Перевіряли — усе добре", — говорить продавчиня Наталія.

За словами продавчині Зінаїди, раніше у Луцьк привозили для продажу кавуни з Болгарії, то вони були дорожчі. "Зараз уже привозять з Одеси, то ціна гуртова і закупна дешевше стала. І реалізація пішла набагато дешевша. Болгарський — він не має такої іскринки. Не такий водяний він, а більш насичений", — каже продавчиня Зінаїда.

Продавчиня Людмила розповіла: встигла реалізувати кавуни не лише з Волині, а й з-за кордону. Зокрема, з Румунії та Болгарії. Відзначає сорт кавунів "Карістан".

"Він йде такий великий, такий натуральний кавун — солодкий, соковитий. Кісточок небагато. Ціни зараз коливаються від 25 до 30 гривень за кілограм", — говорить продавчиня Людмила.

Що кажуть про купівлю кавунів лучани

"Не пам’ятаю, який саме, маю на увазі сорт, але купував уже. Непогані досить був. Клімат увесь зсунувся. Раніше стає гаряче. Тому й раніше вони достигають", — каже покупець Олександр.

"Ще вони з нітратами. Не можна їсти. Вже знаю, що можна втравитися дуже легко. У мене не було, але в онуків був такий досвід", — говорить покупець Святослав.

Чи є нітрати в кавунах у Луцьку — які результати перевірок
Провідна лікарка регіональної лабораторії при управлінні Держпродспоживслужби Ангеліна Чорна щодня перевіряє кавуни на вміст нітратів у спеціальній лабораторії на території луцького ринку "Пасаж".

"Робиться три проби, тоді вираховується середнє число: скільки міліграм на кілограм є нітратів. От я міряла кавун – 36 нітратів, 36 міліграмів на кілограм. Норма — 60. Це допустима норма на нітрати", — каже Ангеліна Чорна.

Зі слів завідувачки відділу Держпродспоживслужби в області Лариси Голембовської, за останніх шість місяців на ринках Волині провели понад 30 тисяч досліджень на нітрати, з них більша частина — у Луцьку.

"За цих пів року у нас не було перевищення по нітратах — все йде у межах допустимих рівнів. Якщо ж є перевищення нітратів, така продукція не допускається до реалізації та утилізується за рахунок власника", — говорить Лариса Голембовська.

Фахівчиня застерігає волинян не купувати кавуни та дині на стихійних ринках й нелегальних місцях продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, кавуни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нічого ніхто не перевіряє, не вірте.
Відповісти
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На луцьких ринках перевіряють кавуни: чи є в них нітрати
20 липень, 23:09
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
20 липень, 22:16
Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
20 липень, 21:14
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
20 липень, 21:12
Схожі новини
Скільки коштують кавуни та дині на ринку Луцька Скільки коштують кавуни та дині на ринку Луцька
12 липень, 01:30
Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО Скільки коштують кавуни на луцьких ринках. ВІДЕО
25 липень, 2020, 16:04
Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО Кавуни на ринку Луцька: чому так дорого і чи буде дешевше. ФОТО
07 серпень, 2018, 16:44
Погода у Луцьку на завтра, 21 липня Погода у Луцьку на завтра, 21 липня
20 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На луцьких ринках перевіряють кавуни: чи є в них нітрати
20 липень, 23:09
 0
Спецпризначенці луцького «Любарта» отримали нагороди
20 липень, 22:16
 0
Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
20 липень, 21:14
 0
На Волині зіткнулись автівки: є загибла, ще дві жінки та троє дітей травмовані
20 липень, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8