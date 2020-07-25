На луцьких ринках перевіряють кавуни: чи є в них нітрати





Про це Наталія.



Звідки везуть кавуни у Луцьк



Зі слів продавчині, наразі базар перенасичений баштанними з Одеської області. "Вже потрошку беруть: і половинками, і цілими. Більш беруть кавуни, як дині. У нас була лабораторія. Перевіряли — усе добре", — говорить продавчиня Наталія.



За словами продавчині Зінаїди, раніше у Луцьк привозили для продажу кавуни з Болгарії, то вони були дорожчі. "Зараз уже привозять з Одеси, то ціна гуртова і закупна дешевше стала. І реалізація пішла набагато дешевша. Болгарський — він не має такої іскринки. Не такий водяний він, а більш насичений", — каже продавчиня Зінаїда.



Продавчиня Людмила розповіла: встигла реалізувати кавуни не лише з Волині, а й з-за кордону. Зокрема, з Румунії та Болгарії. Відзначає сорт кавунів "Карістан".



"Він йде такий великий, такий натуральний кавун — солодкий, соковитий. Кісточок небагато. Ціни зараз коливаються від 25 до 30 гривень за кілограм", — говорить продавчиня Людмила.



Що кажуть про купівлю кавунів лучани



"Не пам’ятаю, який саме, маю на увазі сорт, але купував уже. Непогані досить був. Клімат увесь зсунувся. Раніше стає гаряче. Тому й раніше вони достигають", — каже покупець Олександр.



"Ще вони з нітратами. Не можна їсти. Вже знаю, що можна втравитися дуже легко. У мене не було, але в онуків був такий досвід", — говорить покупець Святослав.



Чи є нітрати в кавунах у Луцьку — які результати перевірок

Провідна лікарка регіональної лабораторії при управлінні Держпродспоживслужби Ангеліна Чорна щодня перевіряє кавуни на вміст нітратів у спеціальній лабораторії на території луцького ринку "Пасаж".



"Робиться три проби, тоді вираховується середнє число: скільки міліграм на кілограм є нітратів. От я міряла кавун – 36 нітратів, 36 міліграмів на кілограм. Норма — 60. Це допустима норма на нітрати", — каже Ангеліна Чорна.



Зі слів завідувачки відділу Держпродспоживслужби в області Лариси Голембовської, за останніх шість місяців на ринках Волині провели понад 30 тисяч досліджень на нітрати, з них більша частина — у Луцьку.



"За цих пів року у нас не було перевищення по нітратах — все йде у межах допустимих рівнів. Якщо ж є перевищення нітратів, така продукція не допускається до реалізації та утилізується за рахунок власника", — говорить Лариса Голембовська.



Фахівчиня застерігає волинян не купувати кавуни та дині на стихійних ринках й нелегальних місцях продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцьких ринках триває перевірка баштанних культур на вміст нітратів. Цього року сезон продажу кавунів розпочався раніше.Про це Суспільному розповіла продавчиня одного з луцьких ринківЗі слів продавчині, наразі базар перенасичений баштанними з Одеської області. "Вже потрошку беруть: і половинками, і цілими. Більш беруть кавуни, як дині. У нас була лабораторія. Перевіряли — усе добре", — говорить продавчиня Наталія.За словами продавчині Зінаїди, раніше у Луцьк привозили для продажу кавуни з Болгарії, то вони були дорожчі. "Зараз уже привозять з Одеси, то ціна гуртова і закупна дешевше стала. І реалізація пішла набагато дешевша. Болгарський — він не має такої іскринки. Не такий водяний він, а більш насичений", — каже продавчиня Зінаїда.Продавчинярозповіла: встигла реалізувати кавуни не лише з Волині, а й з-за кордону. Зокрема, з Румунії та Болгарії. Відзначає сорт кавунів "Карістан"."Він йде такий великий, такий натуральний кавун — солодкий, соковитий. Кісточок небагато. Ціни зараз коливаються від 25 до 30 гривень за кілограм", — говорить продавчиня Людмила."Не пам’ятаю, який саме, маю на увазі сорт, але купував уже. Непогані досить був. Клімат увесь зсунувся. Раніше стає гаряче. Тому й раніше вони достигають", — каже покупець"Ще вони з нітратами. Не можна їсти. Вже знаю, що можна втравитися дуже легко. У мене не було, але в онуків був такий досвід", — говорить покупецьЧи є нітрати в кавунах у Луцьку — які результати перевірокПровідна лікарка регіональної лабораторії при управлінні Держпродспоживслужби Ангеліна Чорна щодня перевіряє кавуни на вміст нітратів у спеціальній лабораторії на території луцького ринку "Пасаж"."Робиться три проби, тоді вираховується середнє число: скільки міліграм на кілограм є нітратів. От я міряла кавун – 36 нітратів, 36 міліграмів на кілограм. Норма — 60. Це допустима норма на нітрати", — кажеЗі слів завідувачки відділу Держпродспоживслужби в області Лариси Голембовської, за останніх шість місяців на ринках Волині провели понад 30 тисяч досліджень на нітрати, з них більша частина — у Луцьку."За цих пів року у нас не було перевищення по нітратах — все йде у межах допустимих рівнів. Якщо ж є перевищення нітратів, така продукція не допускається до реалізації та утилізується за рахунок власника", — говоритьФахівчиня застерігає волинян не купувати кавуни та дині на стихійних ринках й нелегальних місцях продажу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію