21 липня на Волині: гортаючи календар
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День народження 21 липня відзначає депутат Волинської обласної ради Іван Мирка(на фото).
Також святкують сьогодні журналістка Валерія Колісник, директор ТзОВ «Світ Каменю» Олександр Кирильчук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук України Михайло Хвесик. Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, удачі та радості від життя.
У середу, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
21 липня 1944 року від німців були визволені Устилуг та Шацьк.
А 1998 року у цей день в Луцьку відбулася закладка каменю під новий храм – Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської. Цей православний храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в місті Луцьку.
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Також святкують сьогодні журналістка Валерія Колісник, директор ТзОВ «Світ Каменю» Олександр Кирильчук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук України Михайло Хвесик. Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, удачі та радості від життя.
У середу, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
21 липня 1944 року від німців були визволені Устилуг та Шацьк.
А 1998 року у цей день в Луцьку відбулася закладка каменю під новий храм – Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської. Цей православний храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в місті Луцьку.
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