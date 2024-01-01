У бою за Україну загинув ще один громадянин Польщі

Томаш Сенькала.



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Польський воїн загинув поблизу селища Діброва на Луганщині ще 13 травня, але про його смерть стало відомо тільки тепер.



У суботу на Байковому кладовищі у Києві відбулася офіційна церемонія прощання з Героєм.



Зазначається, що Сенькала перебував в Україні з осені минулого року, служив у Міжнародному легіоні.



У церемонії прощання взяли участь побратими польського героя, військовий капелан і консул Польщі у Києві Павел Овад. На цвинтарі лунали гімни України і Польщі, труна загиблого була вкрита прапорами двох держав.



“Сьогодні ми тут, щоб попрощатися з військовим, який віддав своє життя за волю України. Своєю присутністю та молитвами ми виявляємо вдячність за те, що він зробив для нашої країни. Завдяки воїнам Міжнародного легіону весь світ дізнався, що ми вистоїмо і переможемо у війні з Росією”, - цитує видання одного з промовців на церемонії прощання.



Зазначається, що Томаша Сенькалу поховають на батьківщині, у Люблінському воєводстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті в бою за Україну загинув 22-річний громадянин ПольщіПро це повідомляє Укрінформ із посиланням на RMF24.Польський воїн загинув поблизу селища Діброва на Луганщині ще 13 травня, але про його смерть стало відомо тільки тепер.У суботу на Байковому кладовищі у Києві відбулася офіційна церемонія прощання з Героєм.Зазначається, що Сенькала перебував в Україні з осені минулого року, служив у Міжнародному легіоні.У церемонії прощання взяли участь побратими польського героя, військовий капелан і консул Польщі у Києві Павел Овад. На цвинтарі лунали гімни України і Польщі, труна загиблого була вкрита прапорами двох держав.“Сьогодні ми тут, щоб попрощатися з військовим, який віддав своє життя за волю України. Своєю присутністю та молитвами ми виявляємо вдячність за те, що він зробив для нашої країни. Завдяки воїнам Міжнародного легіону весь світ дізнався, що ми вистоїмо і переможемо у війні з Росією”, - цитує видання одного з промовців на церемонії прощання.Зазначається, що Томаша Сенькалу поховають на батьківщині, у Люблінському воєводстві.

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