В одному класі луцького ліцею — дев'ять двохсотбальників на НМТ





Про це Олена Олійник.



17-річна Оксана Єфімова всі 11 років вчилася на відмінно. Каже, що хоч золота медаль практично нічого не вирішує, але це – результат її старань. Результатами НМТ випускниця задоволена. Вона – серед трьох випускників в області, які отримали максимальних 200 балів з трьох предметів.



Дівчина написала українську мову, математику та англійську на 200 балів, а історію на 191 бал, каже, що допустила три помилки.



"Я вийшла на пів години раніше, ніж НМТ закінчилося і коли я побачила свої бали, я була трохи в шоці", — каже випускниця.



По 200 балів з математики та англійської мови отримав випускник ліцею Роман Дубина. До НМТ готувався самостійно, без репетиторів. Математику і англійську хлопець склав на 200 балів, а українську мову та історію — на 183.



"Математику очікував 200 балів, бо багато часу приділяв їй, зацікавився з 9 класу, а так моя підготовка розпочалася в 11 класі. Я подаю заявки в Луцьк та Львів на економічну спеціальність", — коментує свій результат та ділиться планом щодо вступу хлопець.



Успіхами своїх одинадцятикласників тішиться, говорить вчителька математики Марія Демчишин. З її слів, це результат багаторічної роботи і педагога, і учнів.



"Я не скажу, що мене вразило, а розраховувала ще на більший результат. В класі шестеро учнів здали математику на 200 балів, п’ятеро учнів зробили одну помилку. Починали ми працювати фактично з 5-7 класу", — розповідає вчителька.



Вчителька української мови Валентина Носалюк каже, що завдання на НМТ вважає не найлегшими, але він не був не непередбачуваним.



Загалом навчання у Луцькому ліцеї №9 завершили 122 одинадцятикласники, з них 33 — медалісти. Зараз кожен випускник визначається з вибором професії, обирає для себе навчальний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В 11-М класі Луцького ліцею № 9 дев'ять випускників склали один предмет національного мультипредметного тесту на максимальних 200 балів.Про це Суспільному розповіла класна керівниця 11-М17-річнавсі 11 років вчилася на відмінно. Каже, що хоч золота медаль практично нічого не вирішує, але це – результат її старань. Результатами НМТ випускниця задоволена. Вона – серед трьох випускників в області, які отримали максимальних 200 балів з трьох предметів.Дівчина написала українську мову, математику та англійську на 200 балів, а історію на 191 бал, каже, що допустила три помилки."Я вийшла на пів години раніше, ніж НМТ закінчилося і коли я побачила свої бали, я була трохи в шоці", — каже випускниця.По 200 балів з математики та англійської мови отримав випускник ліцею Роман Дубина. До НМТ готувався самостійно, без репетиторів. Математику і англійську хлопець склав на 200 балів, а українську мову та історію — на 183."Математику очікував 200 балів, бо багато часу приділяв їй, зацікавився з 9 класу, а так моя підготовка розпочалася в 11 класі. Я подаю заявки в Луцьк та Львів на економічну спеціальність", — коментує свій результат та ділиться планом щодо вступу хлопець.Успіхами своїх одинадцятикласників тішиться, говорить вчителька математики. З її слів, це результат багаторічної роботи і педагога, і учнів."Я не скажу, що мене вразило, а розраховувала ще на більший результат. В класі шестеро учнів здали математику на 200 балів, п’ятеро учнів зробили одну помилку. Починали ми працювати фактично з 5-7 класу", — розповідає вчителька.Вчителька української мовикаже, що завдання на НМТ вважає не найлегшими, але він не був не непередбачуваним.Загалом навчання у Луцькому ліцеї №9 завершили 122 одинадцятикласники, з них 33 — медалісти. Зараз кожен випускник визначається з вибором професії, обирає для себе навчальний заклад.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію