В одному класі луцького ліцею — дев'ять двохсотбальників на НМТ

В одному класі луцького ліцею — дев'ять двохсотбальників на НМТ
В 11-М класі Луцького ліцею № 9 дев'ять випускників склали один предмет національного мультипредметного тесту на максимальних 200 балів.

Про це Суспільному розповіла класна керівниця 11-М Олена Олійник.

17-річна Оксана Єфімова всі 11 років вчилася на відмінно. Каже, що хоч золота медаль практично нічого не вирішує, але це – результат її старань. Результатами НМТ випускниця задоволена. Вона – серед трьох випускників в області, які отримали максимальних 200 балів з трьох предметів.

Дівчина написала українську мову, математику та англійську на 200 балів, а історію на 191 бал, каже, що допустила три помилки.

"Я вийшла на пів години раніше, ніж НМТ закінчилося і коли я побачила свої бали, я була трохи в шоці", — каже випускниця.

По 200 балів з математики та англійської мови отримав випускник ліцею Роман Дубина. До НМТ готувався самостійно, без репетиторів. Математику і англійську хлопець склав на 200 балів, а українську мову та історію — на 183.

"Математику очікував 200 балів, бо багато часу приділяв їй, зацікавився з 9 класу, а так моя підготовка розпочалася в 11 класі. Я подаю заявки в Луцьк та Львів на економічну спеціальність", — коментує свій результат та ділиться планом щодо вступу хлопець.

Успіхами своїх одинадцятикласників тішиться, говорить вчителька математики Марія Демчишин. З її слів, це результат багаторічної роботи і педагога, і учнів.

"Я не скажу, що мене вразило, а розраховувала ще на більший результат. В класі шестеро учнів здали математику на 200 балів, п’ятеро учнів зробили одну помилку. Починали ми працювати фактично з 5-7 класу", — розповідає вчителька.

Вчителька української мови Валентина Носалюк каже, що завдання на НМТ вважає не найлегшими, але він не був не непередбачуваним.

Загалом навчання у Луцькому ліцеї №9 завершили 122 одинадцятикласники, з них 33 — медалісти. Зараз кожен випускник визначається з вибором професії, обирає для себе навчальний заклад.

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Теги: Волинь, ліцей, НМТ
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