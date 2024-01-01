ППО знищила всі безпілотники, якими росія атакувала Київ
Сьогодні, 09:00
У ніч на 21 липня противники спрямував на Київ ударні БПЛА, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, - пише АрміяInform.
Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.
За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами.
Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять — загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО.
«Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошені повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе», — наголосили у КМВА.
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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, - пише АрміяInform.
Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.
За останні два тижні це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами.
Ці систематичні атаки рашистів дронами вкотре доводять — загарбник активно шукає можливість вразити Київ. Він випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці, намагається викривати розташування нашої ППО.
«Тому мешканцям Києва варто не забувати про реальність загроз. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошені повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе», — наголосили у КМВА.
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