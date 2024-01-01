За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога
Сьогодні, 09:44
За минулу добу ворог поніс втрати в живій силі та техніці.
Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,
танків ‒ 8266 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,
артилерійських систем – 15586 (+44) од,
РСЗВ – 1121 (+0) од,
засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
літаків – 362 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)
Дані уточнюються
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Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,
танків ‒ 8266 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,
артилерійських систем – 15586 (+44) од,
РСЗВ – 1121 (+0) од,
засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
літаків – 362 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)
Дані уточнюються
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