За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога





Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,

танків ‒ 8266 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,

артилерійських систем – 15586 (+44) од,

РСЗВ – 1121 (+0) од,

засоби ППО ‒ 896 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)



Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ворог поніс втрати в живій силі та техніці.Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,танків ‒ 8266 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,артилерійських систем – 15586 (+44) од,РСЗВ – 1121 (+0) од,засоби ППО ‒ 896 (+1) од,літаків – 362 (+0) од,гелікоптерів – 326 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),крилаті ракети ‒ 2401 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)Дані уточнюються

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