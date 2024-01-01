За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога

За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога
За минулу добу ворог поніс втрати в живій силі та техніці.

Про це повідомлють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 566710 (+1100) осіб,
танків ‒ 8266 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 15963 (+46) од,
артилерійських систем – 15586 (+44) од,
РСЗВ – 1121 (+0) од,
засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
літаків – 362 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)

Дані уточнюються

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Теги: війна, Україна, втрати ворога
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