На Волині затримали нелегалів з Азербайджану та росії

У рамках операції "Мігрант" на Волині затримали двох іноземців-порушників.Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.18 липня у м. Луцьку працівниками УДМС у Волинській області спільно з міграційною поліцією при відпрацюванні місць торгівлі виявлено громадянина Азербайджану 1970 р.н. На момент перевірки дозвільні документи на проживання у останнього виявились недійсними.17 липня співробітники Любешівського сектору міграційної служби затримали громадянку росії без діючих паспортних документів.Згідно з чинним законодавством іноземців притягнули до адміністративної відповідальності та накладено штраф, за порушення правил перебування в Україні.