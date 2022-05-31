На Волині затримали нелегалів з Азербайджану та росії
Сьогодні, 10:25
У рамках операції "Мігрант" на Волині затримали двох іноземців-порушників.
Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.
18 липня у м. Луцьку працівниками УДМС у Волинській області спільно з міграційною поліцією при відпрацюванні місць торгівлі виявлено громадянина Азербайджану 1970 р.н. На момент перевірки дозвільні документи на проживання у останнього виявились недійсними.
17 липня співробітники Любешівського сектору міграційної служби затримали громадянку росії без діючих паспортних документів.
Згідно з чинним законодавством іноземців притягнули до адміністративної відповідальності та накладено штраф, за порушення правил перебування в Україні.
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Про це повідомляють у Міграційній службі Волинської області.
18 липня у м. Луцьку працівниками УДМС у Волинській області спільно з міграційною поліцією при відпрацюванні місць торгівлі виявлено громадянина Азербайджану 1970 р.н. На момент перевірки дозвільні документи на проживання у останнього виявились недійсними.
17 липня співробітники Любешівського сектору міграційної служби затримали громадянку росії без діючих паспортних документів.
Згідно з чинним законодавством іноземців притягнули до адміністративної відповідальності та накладено штраф, за порушення правил перебування в Україні.
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