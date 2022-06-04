Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи

Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи
Чоловіча збірна України U-20 перемогла Нідерланди у півфіналі чемпіонату Європи з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 58:70. Українці програли першу чверть, проте змогли переломити гру та вирвати перемогу в наступних трьох, - пише "Чемпіон".

Ця перемога означає, що збірна України отримала підвищення в дивізіон А. У фіналі Євробаскету-2024 вона зустрінеться з Румунією U-20, яка у своєму півфіналі здолала однолітків із Фінляндії.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, баскетбол, чемпіонат Європи, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Борис Джонсон описав «мирний план» Трампа для України
Сьогодні, 12:28
Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні, 11:47
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
На Волині затримали нелегалів з Азербайджану та росії
Сьогодні, 10:25
За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
05 липень, 01:15
«Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022 «Старий Луцьк-Університет» став першим у Вищій лізі 2021-2022
04 червень, 2022, 08:35
Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021 Баскетбольна збірна України розгромила Португалію у відборі на Євробаскет-2021
04 лютий, 2021, 23:34
Лучанина обрали капітаном збірної України на Чемпіонаті Європи з диск-гольфу Лучанина обрали капітаном збірної України на Чемпіонаті Європи з диск-гольфу
01 жовтень, 2019, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Борис Джонсон описав «мирний план» Трампа для України
Сьогодні, 12:28
 0
Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні, 11:47
 0
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
 0
На Волині затримали нелегалів з Азербайджану та росії
Сьогодні, 10:25
 0
За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8