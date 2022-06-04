Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи





Поєдинок завершився з рахунком 58:70. Українці програли першу чверть, проте змогли переломити гру та вирвати перемогу в наступних трьох, - пише



Ця перемога означає, що збірна України отримала підвищення в дивізіон А. У фіналі Євробаскету-2024 вона зустрінеться з Румунією U-20, яка у своєму півфіналі здолала однолітків із Фінляндії.



Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіча збірна України U-20 перемогла Нідерланди у півфіналі чемпіонату Європи з баскетболу.Поєдинок завершився з рахунком 58:70. Українці програли першу чверть, проте змогли переломити гру та вирвати перемогу в наступних трьох, - пише "Чемпіон" Ця перемога означає, що збірна України отримала підвищення в дивізіон А. У фіналі Євробаскету-2024 вона зустрінеться з Румунією U-20, яка у своєму півфіналі здолала однолітків із Фінляндії.Нагадаємо, збірна України посіла перше місце на груповому етапі турніру, здобувши перемоги в матчах проти Косово, Угорщини, Молдови та Вірменії, та зазнавши лише однієї поразки від Швеції. У чвертьфіналі молодіжна команда обіграла Грузію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію