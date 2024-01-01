Перебуваючи у відпустці помер воїн з Волині Ігор Боцько
Сьогодні, 13:09
На жаль, Україна та Рожищенська громада втратила ще одного свого захисника.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Перебуваючи у відпустці, помер рожищанин, воїн військової частини А 4728 Боцько Ігор Михайлович, 1978 року народження.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 липня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційцного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Перебуваючи у відпустці, помер рожищанин, воїн військової частини А 4728 Боцько Ігор Михайлович, 1978 року народження.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 липня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційцного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна
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