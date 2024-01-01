Перебуваючи у відпустці помер воїн з Волині Ігор Боцько

Перебуваючи у відпустці помер воїн з Волині Ігор Боцько
На жаль, Україна та Рожищенська громада втратила ще одного свого захисника.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Перебуваючи у відпустці, помер рожищанин, воїн військової частини А 4728 Боцько Ігор Михайлович, 1978 року народження.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 до 23 липня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційцного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні скасували відключення світла 21 липня з 12:00 до 15:00
Сьогодні, 13:26
Перебуваючи у відпустці помер воїн з Волині Ігор Боцько
Сьогодні, 13:09
Борис Джонсон описав «мирний план» Трампа для України
Сьогодні, 12:28
Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні, 11:47
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
07 червень, 02:17
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко
06 червень, 20:35
На Волині матері вручили посмертну нагороду сина. ФОТО На Волині матері вручили посмертну нагороду сина. ФОТО
14 травень, 08:25
Воїн з Волині отримав відзнаку від Рустема Умєрова Воїн з Волині отримав відзнаку від Рустема Умєрова
30 квітень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні скасували відключення світла 21 липня з 12:00 до 15:00
Сьогодні, 13:26
 0
Перебуваючи у відпустці помер воїн з Волині Ігор Боцько
Сьогодні, 13:09
 0
Борис Джонсон описав «мирний план» Трампа для України
Сьогодні, 12:28
 0
Збірна України з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні, 11:47
 0
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8