В Україні скасували відключення світла 21 липня з 12:00 до 15:00
Сьогодні, 13:26
У неділю 21 липня з 12:00 до 15:00 в Україні не буде стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це повідомила компанія ДТЕК з посиланням на інформацію від Укренерго, - пише УНН.
У неділю 21 липня "Укренерго" скасувало графіки відключень світла в Україні з 12:00 до 15:00.
У повідомленні компанії зазначається, що за інформацією від "Укренерго", у неділю, 21 липня, відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються.
Нагадаємо, прогнозувалося, що графіки відключень 21 липня мали діяти протягом всієї доби. З 15:00 до 24:00 "Укренерго" мало задіяти дві черги відключень, в інші години - одна черга.
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Про це повідомила компанія ДТЕК з посиланням на інформацію від Укренерго, - пише УНН.
У неділю 21 липня "Укренерго" скасувало графіки відключень світла в Україні з 12:00 до 15:00.
У повідомленні компанії зазначається, що за інформацією від "Укренерго", у неділю, 21 липня, відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються.
Нагадаємо, прогнозувалося, що графіки відключень 21 липня мали діяти протягом всієї доби. З 15:00 до 24:00 "Укренерго" мало задіяти дві черги відключень, в інші години - одна черга.
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