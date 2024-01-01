В Україні скасували відключення світла 21 липня з 12:00 до 15:00





Про це повідомила компанія ДТЕК з посиланням на інформацію від Укренерго, - пише



У неділю 21 липня "Укренерго" скасувало графіки відключень світла в Україні з 12:00 до 15:00.



У повідомленні компанії зазначається, що за інформацією від "Укренерго", у неділю, 21 липня, відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються.



Нагадаємо, прогнозувалося, що графіки відключень 21 липня мали діяти протягом всієї доби. З 15:00 до 24:00 "Укренерго" мало задіяти дві черги відключень, в інші години - одна черга.

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