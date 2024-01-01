Борис Джонсон описав «мирний план» Трампа для України

Дональдом Трампом Борис Джонсон написав статтю для Daily Mail, у якій висловив переконання, що в разі перемоги на виборах президента США той "може врятувати Україну та встановити мир" - і описав, як.



Про це повідомляє



Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після зустрічі з Дональдом Трампом, якого Республіканська партія США офіційно висунула кандидатом у президенти, заявив, що "як ніколи переконався" в тому, що в разі перемоги на виборах у листопаді той може "врятувати Україну", покласти край війні та встановити мир.



"Що б деякі інші республіканці не говорили про Україну в минулому, я вірю, що Трамп розуміє реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки", - написав Джонсон 19 липня в колонці для британського таблоїда Daily Mail.



За його словами, йдеться про довгострокові наслідки перемоги РФ і про практичний вплив "цієї катастрофи на Європу, Америку та весь світ". Він переконаний, що Володимир Путін у разі перемоги не зупиниться на Україні та піде далі - на Грузію, країни Балтії та все російське "ближнє зарубіжжя".



"Поки Путін дестабілізує всю Східну Європу, руйнує досягнення Рональда Рейгана та зводить нанівець врегулювання після "холодної війни", його китайські партнери і пособники будуть тільки раді захопити Тайвань, поки "Хезболла" атакує Ізраїль", - пише Джонсон.



Тоді, на думку колишнього британського прем'єра, світ опиниться на порозі "справді жахливого конфлікту", а США постануть перед вибором - відмовитись від претензій на глобальне лідерство або знову відправити своїх солдатів на війну "на чужій землі". Водночас він переконаний, що цього можна уникнути "за відносно невелику ціну".



Джонсон вірить, що Трамп здатен покласти край війні Росії проти України "на правильних умовах для України та Заходу".



На думку політика, Трамп міг би дати Україні дозвіл на удари вглиб території РФ американською зброєю, а "коли Путін буде відкинутий назад, запропонувати угоду".



За версією Джонсона, Путіну доведеться відступити "принаймні до кордонів, що передували вторгненню в 2022 році", а "решта України" має бути бажаною в ЄС і НАТО.



Коли війна закінчиться, українські військові, як пише політик, можуть замінити частину з 70-тисячного американського контингенту в Європі, що дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американських солдатів додому та змусити європейців "робити більше для власного захисту".



Тоді Путін зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - тобто війна - була успішною, і що він "денацифікував Україну", а Україна може передбачити для російськомовних особливі заходи захисту, вважає Джонсон.



На його переконання, перемога України може прокласти шлях "до нових і набагато кращих відносин з Росією", що стало б "великою перемогою для Америки і для всього світу".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після зустрічі знаписав статтю для Daily Mail, у якій висловив переконання, що в разі перемоги на виборах президента США той "може врятувати Україну та встановити мир" - і описав, як.Про це повідомляє DW Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після зустрічі з Дональдом Трампом, якого Республіканська партія США офіційно висунула кандидатом у президенти, заявив, що "як ніколи переконався" в тому, що в разі перемоги на виборах у листопаді той може "врятувати Україну", покласти край війні та встановити мир."Що б деякі інші республіканці не говорили про Україну в минулому, я вірю, що Трамп розуміє реальність: поразка України буде величезною поразкою для Америки", - написав Джонсон 19 липня в колонці для британського таблоїда Daily Mail.За його словами, йдеться про довгострокові наслідки перемоги РФ і про практичний вплив "цієї катастрофи на Європу, Америку та весь світ". Він переконаний, що Володимир Путін у разі перемоги не зупиниться на Україні та піде далі - на Грузію, країни Балтії та все російське "ближнє зарубіжжя"."Поки Путін дестабілізує всю Східну Європу, руйнує досягнення Рональда Рейгана та зводить нанівець врегулювання після "холодної війни", його китайські партнери і пособники будуть тільки раді захопити Тайвань, поки "Хезболла" атакує Ізраїль", - пише Джонсон.Тоді, на думку колишнього британського прем'єра, світ опиниться на порозі "справді жахливого конфлікту", а США постануть перед вибором - відмовитись від претензій на глобальне лідерство або знову відправити своїх солдатів на війну "на чужій землі". Водночас він переконаний, що цього можна уникнути "за відносно невелику ціну".Джонсон вірить, що Трамп здатен покласти край війні Росії проти України "на правильних умовах для України та Заходу".На думку політика, Трамп міг би дати Україні дозвіл на удари вглиб території РФ американською зброєю, а "коли Путін буде відкинутий назад, запропонувати угоду".За версією Джонсона, Путіну доведеться відступити "принаймні до кордонів, що передували вторгненню в 2022 році", а "решта України" має бути бажаною в ЄС і НАТО.Коли війна закінчиться, українські військові, як пише політик, можуть замінити частину з 70-тисячного американського контингенту в Європі, що дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американських солдатів додому та змусити європейців "робити більше для власного захисту".Тоді Путін зможе заявити, що "спеціальна військова операція" - тобто війна - була успішною, і що він "денацифікував Україну", а Україна може передбачити для російськомовних особливі заходи захисту, вважає Джонсон.На його переконання, перемога України може прокласти шлях "до нових і набагато кращих відносин з Росією", що стало б "великою перемогою для Америки і для всього світу".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію