У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги

У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
У селі Куснища Ковельського району запланували капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дружби – на ділянці від вулиці Городенської до будинку №5.

Торги для пошуку підрядника оголосила Любомльська міська рада. Пропозиції учасників приймають до 1 серпня, - пише ІА "Волинські новини".

Очікувана вартість капітального ремонту вулиці Дружби – 14 114 686 гривень.

Згідно з технічним завданням, роботи включатимуть знімання асфальтобетонних покриттів, розбирання бортових каменів, демонтаж залізобетонних опор контактної мережі, влаштування дощоприймачів, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів, розливання в'яжучих матеріалів, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, облаштування тротуарів із бруківки, встановлення бортових каменів, встановлення дорожніх знаків, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.

Термін виконання ремонту – до 31 грудня 2025 року.

Гарантійний термін на роботи буде становити 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, гроші, ремонт, Куснища
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
На Волині затримали нелегалів з Азербайджану та росії
Сьогодні, 10:25
За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога
Сьогодні, 09:44
ППО знищила всі безпілотники, якими росія атакувала Київ
Сьогодні, 09:00
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю У селі на Волині за 2 мільйони ремонтуватимуть вулицю
12 серпень, 2020, 02:13
Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури
01 липень, 2020, 02:16
На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів На Волині проведуть поточний ремонт доріг державного значення за понад 36 мільйонів
10 травень, 2020, 17:27
На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон
01 березень, 2020, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
 0
На Волині затримали нелегалів з Азербайджану та росії
Сьогодні, 10:25
 0
За минулу добу захисники України знищили 1100 окупантів, 46 ББМ та 46 артсистем ворога
Сьогодні, 09:44
 0
ППО знищила всі безпілотники, якими росія атакувала Київ
Сьогодні, 09:00
 0
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Віктором Бойчуком
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8