У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги





Торги для пошуку підрядника оголосила Любомльська міська рада. Пропозиції учасників приймають до 1 серпня, - пише



Очікувана вартість капітального ремонту вулиці Дружби – 14 114 686 гривень.



Згідно з технічним завданням, роботи включатимуть знімання асфальтобетонних покриттів, розбирання бортових каменів, демонтаж залізобетонних опор контактної мережі, влаштування дощоприймачів, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів, розливання в'яжучих матеріалів, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, облаштування тротуарів із бруківки, встановлення бортових каменів, встановлення дорожніх знаків, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.



Термін виконання ремонту – до 31 грудня 2025 року.



Гарантійний термін на роботи буде становити 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Куснища Ковельського району запланували капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дружби – на ділянці від вулиці Городенської до будинку №5.Торги для пошуку підрядника оголосила Любомльська міська рада. Пропозиції учасників приймають до 1 серпня, - пише ІА "Волинські новини". Очікувана вартість капітального ремонту вулиці Дружби – 14 114 686 гривень.Згідно з технічним завданням, роботи включатимуть знімання асфальтобетонних покриттів, розбирання бортових каменів, демонтаж залізобетонних опор контактної мережі, влаштування дощоприймачів, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів, розливання в'яжучих матеріалів, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, облаштування тротуарів із бруківки, встановлення бортових каменів, встановлення дорожніх знаків, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.Термін виконання ремонту – до 31 грудня 2025 року.Гарантійний термін на роботи буде становити 10 років.

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