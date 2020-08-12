У селі на Волині хочуть витратити 14 мільйонів на ремонт дороги
Сьогодні, 11:06
У селі Куснища Ковельського району запланували капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Дружби – на ділянці від вулиці Городенської до будинку №5.
Торги для пошуку підрядника оголосила Любомльська міська рада. Пропозиції учасників приймають до 1 серпня, - пише ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість капітального ремонту вулиці Дружби – 14 114 686 гривень.
Згідно з технічним завданням, роботи включатимуть знімання асфальтобетонних покриттів, розбирання бортових каменів, демонтаж залізобетонних опор контактної мережі, влаштування дощоприймачів, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів, розливання в'яжучих матеріалів, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, облаштування тротуарів із бруківки, встановлення бортових каменів, встановлення дорожніх знаків, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.
Термін виконання ремонту – до 31 грудня 2025 року.
Гарантійний термін на роботи буде становити 10 років.
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Торги для пошуку підрядника оголосила Любомльська міська рада. Пропозиції учасників приймають до 1 серпня, - пише ІА "Волинські новини".
Очікувана вартість капітального ремонту вулиці Дружби – 14 114 686 гривень.
Згідно з технічним завданням, роботи включатимуть знімання асфальтобетонних покриттів, розбирання бортових каменів, демонтаж залізобетонних опор контактної мережі, влаштування дощоприймачів, улаштування дорожніх корит, підстильних та вирівнювальних шарів, розливання в'яжучих матеріалів, улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, облаштування тротуарів із бруківки, встановлення бортових каменів, встановлення дорожніх знаків, улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.
Термін виконання ремонту – до 31 грудня 2025 року.
Гарантійний термін на роботи буде становити 10 років.
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