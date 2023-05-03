Волинянин самотужки виготовив посвідчення тракториста





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - пише



У невстановлений час Сергій Г. придбав в інтернеті порожній бланк посвідчення тракториста-машиніста. В одному з комп'ютерних клубів Луцька він вніс на аркуш свої дані. Відтак на підробці писало, що її видало Управління Держпродспоживслужби у Рівненській області 28 березня 2023 року. Усі печатки та фото теж були.



Створивши підроблене посвідчення, чоловік взявся його використовувати. Але 2 квітня 2024 року його зупинили працівники поліції, після чого виявили липовий документ.



Волинянин у судовому засіданні не заперечував вини. Обираючи міру покарання, суд врахував особу обвинуваченого, який має позитивні характеристики, утримує доньку та маму пенсійного віку, його вперше притягують до кримінальної відповідальності.



У підсумку Сергія Г. визнали винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень, ще 2600 гривень заплатить за експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судили волинянина, який купив посвідчення тракториста-машиніста. Тепер він заплатить 17 тисяч гривень штрафу.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - пише ІА "Волинські новини". У невстановлений час Сергій Г. придбав в інтернеті порожній бланк посвідчення тракториста-машиніста. В одному з комп'ютерних клубів Луцька він вніс на аркуш свої дані. Відтак на підробці писало, що її видало Управління Держпродспоживслужби у Рівненській області 28 березня 2023 року. Усі печатки та фото теж були.Створивши підроблене посвідчення, чоловік взявся його використовувати. Але 2 квітня 2024 року його зупинили працівники поліції, після чого виявили липовий документ.Волинянин у судовому засіданні не заперечував вини. Обираючи міру покарання, суд врахував особу обвинуваченого, який має позитивні характеристики, утримує доньку та маму пенсійного віку, його вперше притягують до кримінальної відповідальності.У підсумку Сергія Г. визнали винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень, ще 2600 гривень заплатить за експертизи.

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