Волинянин самотужки виготовив посвідчення тракториста
Сьогодні, 15:15
Судили волинянина, який купив посвідчення тракториста-машиніста. Тепер він заплатить 17 тисяч гривень штрафу.
Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - пише ІА "Волинські новини".
У невстановлений час Сергій Г. придбав в інтернеті порожній бланк посвідчення тракториста-машиніста. В одному з комп'ютерних клубів Луцька він вніс на аркуш свої дані. Відтак на підробці писало, що її видало Управління Держпродспоживслужби у Рівненській області 28 березня 2023 року. Усі печатки та фото теж були.
Створивши підроблене посвідчення, чоловік взявся його використовувати. Але 2 квітня 2024 року його зупинили працівники поліції, після чого виявили липовий документ.
Волинянин у судовому засіданні не заперечував вини. Обираючи міру покарання, суд врахував особу обвинуваченого, який має позитивні характеристики, утримує доньку та маму пенсійного віку, його вперше притягують до кримінальної відповідальності.
У підсумку Сергія Г. визнали винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень, ще 2600 гривень заплатить за експертизи.
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Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, - пише ІА "Волинські новини".
У невстановлений час Сергій Г. придбав в інтернеті порожній бланк посвідчення тракториста-машиніста. В одному з комп'ютерних клубів Луцька він вніс на аркуш свої дані. Відтак на підробці писало, що її видало Управління Держпродспоживслужби у Рівненській області 28 березня 2023 року. Усі печатки та фото теж були.
Створивши підроблене посвідчення, чоловік взявся його використовувати. Але 2 квітня 2024 року його зупинили працівники поліції, після чого виявили липовий документ.
Волинянин у судовому засіданні не заперечував вини. Обираючи міру покарання, суд врахував особу обвинуваченого, який має позитивні характеристики, утримує доньку та маму пенсійного віку, його вперше притягують до кримінальної відповідальності.
У підсумку Сергія Г. визнали винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень, ще 2600 гривень заплатить за експертизи.
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