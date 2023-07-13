Розмитнення автомобілів: хто має право на пільги у 2024 році





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Хто має пільги на розмитнення авто 2024

Ще 1 липня 2022 року влада скасувала положення про скасування розмитнення. Тому нині не існує звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита.



Проте автомобілі, які ввозять в Україну на потреби військових, все ж можна реалізувати з пільгою на розмитнення. Це стосується транспортних засобів, які завозяться за зверненням від військовослужбовців або конкретної частини. Інші громадяни мають сплачувати звичайні податки



Як розмитнити авто

Процедура самостійного розмитнення передбачає декілька кроків:



Придбання автомобіля за кордоном, оформлення купівлі-продажу та отримання технічного паспорта.

Подання попередньої митної декларації, що є обов’язковим для в’їзду на митну територію України. Декларацію подають у митницю, де буде здійснюватися оформлення.

Перерахування грошової застави в розмірі повної вартості розмитнення на рахунок митниці.

Перетин кордону та доставка транспортного засобу до зони митного контролю.

При необхідності – доплата коштів через зміни курсу або вартості авто.

Отримання сертифіката відповідності.

Заповнення митної декларації.

Реєстрація авто в Україні.

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