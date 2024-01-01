Воїн волинської бригади з передової читає своєму сину гуморески. ФОТО

Воїн волинської бригади з передової читає своєму сину гуморески. ФОТО
Військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олексій має оригінальне хобі - читання гуморесок.

Таке незвичне вподобання допомагає воїну на передовій, - повідомляють у підрозділі.

Олексій знає напам'ять десятки гуморесок і прекрасно їх читає.

"У мене була чудова вчителька української мови, яка й відкрила в мені цей хист. Зараз це моє хоббі, яке дуже допомагає тут, на фронті. Не можна в наших умовах постійно говорити і думати про війну. Мусимо відволікатися, жартувати. Тоді й сили та настрій відновлюються", - каже воїн.
Воїн волинської бригади з передової читає своєму сину гуморески. ФОТО


Своєму сину Тимуру Олексій теж читає гуморески, але… дистанційно, з передової.
Воїн волинської бригади з передової читає своєму сину гуморески. ФОТО

Воїн волинської бригади з передової читає своєму сину гуморески. ФОТО

В спілкуванні воїн надзвичайно позитивний, оптимістичний і привітний, а як зачне гумореску читати, то й, справді, забуваєш на кілька хвилин про війну. Сміхотерапія своєрідна.


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Теги: 14 ОМБР, Волинь, війна, хобі, передова
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