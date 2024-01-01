Скільки луцькі тролейбуси можуть проїхати без світла

Скільки луцькі тролейбуси можуть проїхати без світла
Оскільки російські окупанти не припиняють бити по енергетичній інфраструктурі України й чи не звідусіль лунають попередження про важку осінь та зиму, міста намагаються адаптуватися під виклики знеструмлення. Один з яких — як забезпечити рух електротранспорту, коли немає електрики.

Наразі Луцьком курсують декілька тролейбусів з автономним ходом, які без електрики можуть проїхати невелику відстань — до 5 км, повідомив misto.media заступник начальника транспортного відділу Луцької міськради Олександр Середа.

Вони можуть їздити знеструмленими ділянками й надалі підключатися до мережі. Таку практику ми й застосовуємо під час відключення електроенергії.

Для Луцька планують закупити 6 тролейбусів з автономним ходом за кредитні кошти Мінфіну у співпраці з Мінінфраструктури.

Інші міста теж адаптують електротранспорт до знеструмлення.

Наприклад, Черніговом їздять 56 тролейбусів, Наразі там придбали 4 тролейбуси з автономним ходом до 20 км, повідомила заступниця начальника управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міськради Людмила Ніценко.

З її слів, придбані тролейбуси поки випробовують, і невдовзі вони виїдуть на маршрути.

У місті Дніпро курсують 185 тролейбусів, з них 49 — з автономним ходом на різну відстань: 12 — із запасом ходу до 12 км, 2 тролейбуси мають у запасі до 20 км автономії, а ще 35 мали до 1 км, 12 з яких модернізували до запасу ходу до 4 км без пасажирів і до 2,5 км з повною посадкою пасажирів.

Такі модернізації планують продовжити, розповів директор КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міськради Володимир Кобець під час вебінару «Стійкість муніципального громадського транспорту в умовах енергетичних криз».

Тролейбуси з автономним ходом пускають на рейси у райони, де тимчасово відключене світло у Вінниці, пише видання Центр транспортних стратегій. Там мають 22 тролейбуси зі запасом ходу до 20 км і ще 10 — з автономним ходом до 3 км. У Львові лише один тролейбус з автономним ходом. Проте тут вже працюють над тим, щоб дообладнати ще 10 тролейбусів системою автономного живлення — вони зможуть курсувати без контактної мережі не менше 15 км.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк, відключення електроенергії
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