На Волині лікар заплатив 51 гривню штрафу за матюки до пацієнтів





Про це йдеться у постанові суду від 9 липня, передає



24 червня близько 23:15 у приймальному відділенні Рожищенської багатопрофільної лікарні трапився інцидент, внаслідок якого місцевого лікаря притягнули до адміністративної відповідальності за матюки.



Згідно з матеріалами справи, які надійшли до Рожищенського районного суду, лікар, перебуваючи у стані емоційного збудження, висловлювався нецензурною лайкою на адресу двох громадян. Цей випадок порушив громадський порядок та спокій.



Суддя Іван Сіліч кваліфікував дії лікаря як дрібне хуліганство відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Під час судового засідання лікар визнав свою провину та висловив щире розкаяння.



Суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи, і, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника та обставини, що пом’якшують відповідальність, призначив лікарю штраф у 51 гривню та стягнення судового збору у розмірі 605 гривень на користь держави.



Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лікаря оштрафували за нецензурну лайку на інших громадян у медзакладі в Рожищі.Про це йдеться у постанові суду від 9 липня, передає Район.Рожище 24 червня близько 23:15 у приймальному відділенні Рожищенської багатопрофільної лікарні трапився інцидент, внаслідок якого місцевого лікаря притягнули до адміністративної відповідальності за матюки.Згідно з матеріалами справи, які надійшли до Рожищенського районного суду, лікар, перебуваючи у стані емоційного збудження, висловлювався нецензурною лайкою на адресу двох громадян. Цей випадок порушив громадський порядок та спокій.Суддя Іван Сіліч кваліфікував дії лікаря як дрібне хуліганство відповідно до статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Під час судового засідання лікар визнав свою провину та висловив щире розкаяння.Суд розглянув протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи, і, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу порушника та обставини, що пом’якшують відповідальність, призначив лікарю штраф у 51 гривню та стягнення судового збору у розмірі 605 гривень на користь держави.Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

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