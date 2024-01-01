Скільки українців оновили свої військово-облікові дані

До 16 липня військовозобов'язані, резервісти і призовники мали оновити свої військово-облікові дані.За два місяці, з 18 травня по 16 липня, майже п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомив речник Міністерства борони України Дмитро Лазуткін, - пише "Кореспондент"."На вимогу закону про мобілізацію протягом двох місяців з 18 травня по 16 липня 2024 року військовозобов'язані повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обов'язок", - сказав він.Серед них - 510 000 військовозобов'язаних оновили військово-облікові дані через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Віддали перевагу центрам надання адміністративних послуг 1 152 000 осіб. У застосунку Резерв+ оновили дані понад 3 млн осіб.Нагадаємо, до 16 липня військовозобов'язані, резервісти і призовники мали оновити дані, а саме місце проживання, контактний номер телефону і пошту.У Міністерстві оборони заявили, що військовозобов'язані, які не оновлять свої дані до 16 липня, можуть отримати штрафи від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, також окремий штраф можна отримати за непроходження ВЛК.Повідомлялося, що для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 млн осіб. Понад половина цього обсягу вже використана.