Погода у Луцьку на завтра, 22 липня

Погода у Луцьку на завтра, 22 липня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 15° до 27°.

Народний прогноз погоди: У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили: якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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