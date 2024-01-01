Погода у Луцьку на завтра, 22 липня

Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 15° до 27°.У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили: якщо цей день спекотний, то в грудні варто чекати на сильний холод.