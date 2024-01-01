У Луцьку на Теремнівських ставках відпочивальникам бризнули в очі з балончика – нападник втік

У Луцьку на Теремнівських ставках відпочивальникам бризнули в очі з балончика – нападник втік
У Луцьку на Теремнівських ставках невідомий бризнув в обличчя відпочивальникам з перцевого балончика.

Про це повідомляється в одному із телеграм-каналів, передає "Конкурент".

Інцидент стався вчора, 20 липня, на Теремнівських ставках у Луцьку.

Зі слів очевидців, між невідомим і відпочивальниками виник конфлікт. Зловмисник раптово бризнув газовим балончиком їм в обличчя та втік.

На місці події працювали медики та декілька екіпажів патрульних.

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Теги: нападники, ставки, луцьк
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