У Луцьку на Теремнівських ставках відпочивальникам бризнули в очі з балончика – нападник втік
Сьогодні, 20:35
У Луцьку на Теремнівських ставках невідомий бризнув в обличчя відпочивальникам з перцевого балончика.
Про це повідомляється в одному із телеграм-каналів, передає "Конкурент".
Інцидент стався вчора, 20 липня, на Теремнівських ставках у Луцьку.
Зі слів очевидців, між невідомим і відпочивальниками виник конфлікт. Зловмисник раптово бризнув газовим балончиком їм в обличчя та втік.
На місці події працювали медики та декілька екіпажів патрульних.
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Про це повідомляється в одному із телеграм-каналів, передає "Конкурент".
Інцидент стався вчора, 20 липня, на Теремнівських ставках у Луцьку.
Зі слів очевидців, між невідомим і відпочивальниками виник конфлікт. Зловмисник раптово бризнув газовим балончиком їм в обличчя та втік.
На місці події працювали медики та декілька екіпажів патрульних.
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