Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 липня: прогноз

Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 липня: прогноз
У понеділок, 22 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби.

Відповідна інформація було опублікована пресслужбою "Укренерго".

Там зазначили, що вночі, у період з 01:00 до 05:00, діятиме одна черга відключень.

При цьому з 18:00 до 23:00 енергетики прогнозують застосування трьох черг. В інші ж години діятимуть дві черги відключень.

Подивитися актуальний графік відключень світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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