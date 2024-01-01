Як діятимуть графіки відключень світла на Волині 22 липня: прогноз





Відповідна інформація було опублікована пресслужбою "Укренерго".



Там зазначили, що вночі, у період з 01:00 до 05:00, діятиме одна черга відключень.



При цьому з 18:00 до 23:00 енергетики прогнозують застосування трьох черг. В інші ж години діятимуть дві черги відключень.



Подивитися актуальний графік відключень світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 22 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби.Відповідна інформація було опублікована пресслужбою "Укренерго".Там зазначили, що вночі, у період з 01:00 до 05:00, діятиме одна черга відключень.При цьому з 18:00 до 23:00 енергетики прогнозують застосування трьох черг. В інші ж години діятимуть дві черги відключень.Подивитися актуальний графік відключень світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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