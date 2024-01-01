У Луцькій громаді священник разом з парафією приєднується до ПЦУ
Сьогодні, 22:17
Релігійна громада села Іванчиці Луцької громади приєднується до ПЦУ.
Відлучитися від московської церкви вирішили на зборах громади у неділю, 21 липня. Про це повідомила волонтерка Віра Шварцкоп у соцмережах, передає ВСН.
За перехід проголосували 66 людей, проти – 8.
«Сьогодні в Іванчицях колишнього Рожищенського району відбулися збори по переходу церкви села з УПЦ в ПЦУ. 66 - за. 8 проти, 8 утрималось, 1 не голосував. Священник переходить разом з громадою села Слава Україні», - написала Віра Шварцкоп.
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Відлучитися від московської церкви вирішили на зборах громади у неділю, 21 липня. Про це повідомила волонтерка Віра Шварцкоп у соцмережах, передає ВСН.
За перехід проголосували 66 людей, проти – 8.
«Сьогодні в Іванчицях колишнього Рожищенського району відбулися збори по переходу церкви села з УПЦ в ПЦУ. 66 - за. 8 проти, 8 утрималось, 1 не голосував. Священник переходить разом з громадою села Слава Україні», - написала Віра Шварцкоп.
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