22 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської облради, «свободівець»(на фото).Вітаємо його, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олексій та Михайло.Бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у праці.22 липня 1995 року у Луцьку відбулося багатолюдне віче, присвячений трагічним подіям, що відбулися 18 липня в Києві під час похорону Патріарха Володимира (Романюка).Нагадаємо, тоді спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.22 липня 2007-го шквальний вітер та дощ на території восьми районів – Турійського, Рожищенського, Шацького, Ківерцівського, Ковельського, Маневицького, Старовижівського та Любомльського – масово зруйнував будинки, лісові насадження, лінії та опори електропередач.22 липня в Україні і світі святкують День наближеного значення числа Пі. Число Пі відоме вже майже 4 000 років. Стародавні вавилоняни використовували його наближені значення для обчислення розмірів кіл. Архімед, один з найвидатніших античних математиків, вперше обчислив значення числа пі 250 року до нашої ери. Грецька літера π вперше була використана Вільямом Джонсом 1706 року як скорочення слова "периферія", а популяризував її Леонгард Ейлер 1737 року.Також 22 липня День літнього відпочинку. Це маловідоме, проте дуже позитивне свято, яке було започатковане 2015 року. Метою цього дня є привернення уваги до необхідності виділення часу на релаксацію та створення літнього дозвілля.