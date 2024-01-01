Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла: відповідь Міненерго

Чи вплине відмова від переходу на літній час на відключення світла: відповідь Міненерго
Відмова від переведення годинників на літній час не вплине на ситуацію зі світлом в Україні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає ТСН.

Він запевнив, що Міненерго не прогнозує збільшення споживання через скасування літнього часу.

"Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, енергосистема не постраждає від скасувань переходу часу. Ситуація залишається стабільною, це ніяким чином негативно не вплине", – переконує Микола Колісник.

Нагадаємо, що 16 липня Верховна Рада скасувала перехід на літній час. Таким чином цього року українці в останню неділю жовтня ще переведуть стрілки годинника на зимовий час і надалі переведення на літній час з 2025 року не буде.

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Теги: переведення годинників, волиняни
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