Сезон консервації: скільки коштують огірки у місті на Волині





Кореспонденти



В гуртовій частині Привокзального ринку пропонують великий вибір огірків. Тут вони коштують від 20 гривень за кілограм.



Також огірки продають у крамницях, що спеціалізуються на продажі фруктів і овочів. У мережі магазинів «Вітамінка» – 35 гривень за кілограм корнішонів. У мережі «ABC+» – пропозиції за 25 і 29 гривень за кілограм.



У цей час у супермаркеті «АТБ» турецькі огірки коштують 39,89 гривні за кілограм. У супермаркеті «Наш край» – 37,99 гривні за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На прилавках Ковеля з'явилися «грядкові» сезонні огірки.Кореспонденти Район.Ковель дослідили ціни на огірки у місті.В гуртовій частині Привокзального ринку пропонують великий вибір огірків. Тут вони коштують від 20 гривень за кілограм.Також огірки продають у крамницях, що спеціалізуються на продажі фруктів і овочів. У мережі магазинів «Вітамінка» – 35 гривень за кілограм корнішонів. У мережі «ABC+» – пропозиції за 25 і 29 гривень за кілограм.У цей час у супермаркеті «АТБ» турецькі огірки коштують 39,89 гривні за кілограм. У супермаркеті «Наш край» – 37,99 гривні за кілограм.

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