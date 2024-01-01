Сезон консервації: скільки коштують огірки у місті на Волині
Сьогодні, 23:18
На прилавках Ковеля з'явилися «грядкові» сезонні огірки.
Кореспонденти Район.Ковель дослідили ціни на огірки у місті.
В гуртовій частині Привокзального ринку пропонують великий вибір огірків. Тут вони коштують від 20 гривень за кілограм.
Також огірки продають у крамницях, що спеціалізуються на продажі фруктів і овочів. У мережі магазинів «Вітамінка» – 35 гривень за кілограм корнішонів. У мережі «ABC+» – пропозиції за 25 і 29 гривень за кілограм.
У цей час у супермаркеті «АТБ» турецькі огірки коштують 39,89 гривні за кілограм. У супермаркеті «Наш край» – 37,99 гривні за кілограм.
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Кореспонденти Район.Ковель дослідили ціни на огірки у місті.
В гуртовій частині Привокзального ринку пропонують великий вибір огірків. Тут вони коштують від 20 гривень за кілограм.
Також огірки продають у крамницях, що спеціалізуються на продажі фруктів і овочів. У мережі магазинів «Вітамінка» – 35 гривень за кілограм корнішонів. У мережі «ABC+» – пропозиції за 25 і 29 гривень за кілограм.
У цей час у супермаркеті «АТБ» турецькі огірки коштують 39,89 гривні за кілограм. У супермаркеті «Наш край» – 37,99 гривні за кілограм.
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