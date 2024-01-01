Байден зняв свою кандидатуру з виборів: кого запропонував замість себе

Байден зняв свою кандидатуру з виборів: кого запропонував замість себе
Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. У своїй заяві президент США подякував за роботу віце-президенту Камалу Харріс, назвавши її екстраординарним партнером.

Про це інформує ТСН.

Напередодні стало відомо, що лідери Демократичної партії та головні донори закликали Байдена вийти з президентських перегонів. Вони впевнені, що чинний президент не зможе перемогти у виборах в США, а також не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в Конгресі.

Згодом у соцмережі Х (Twitter) Байден опублікував новий пост, у якому закликав підтримати на виборах нинішню віцепрезидентку Камалу Харріс.


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Теги: Байден, вибори, СЩА
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